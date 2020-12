FC Barcelone - Ronald Koeman : "Bien sûr que je suis inquiet"

Balayé par la Juventus Turin (0-3) mardi soir, le FC Barcelone est en crise. D'ailleurs, son entraîneur a bien du mal à dissimuler son pessimisme...

En crise. Humilié sur sa pelouse par la Turin (0-3), mardi soir, en Ligue des Champions, le ne répond plus. Neuvièmes du Championnat d' , les Catalans sont certes qualifiés pour les huitièmes de la C1, mais terminent à la seconde place du groupe, juste derrière leur adversaire italien. Problématique.



Ligue des champions : La Juve corrige le Barça, Leipzig qualifie le PSG

Au Camp Nou, les retrouvailles tant attendues entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tourné à l'avantage du premier cité, double buteur sur pénalty. Si l'Argentin a tenté quelques frappes, ses tentatives ont toutes été détournées par un Gianluigi Buffon impérial dans les cages turinoises. Résultat des courses, la Vielle Dame a déroulé.

Forcément, l'étau se resserre encore un peu plus autour de Ronald Koeman. Arrivé cet été, l'entraîneur néerlandais était censé dynamiser un projet en perte de vitesse avec des idées novatrices. Après plusieurs mois, force est de constater que les problèmes persistent du côté du FC Barcelone, qui peine à retrouver son éclat d'antan.

"J'ai vu une équipe jouer sans confiance, sans agressivité"

En conférence de presse d'après-match, le technicien reconnaîssait aisément les lacunes affichées. "Moi aussi, cela m'a beaucoup surpris de voir comment on a démarré ce match. On aurait dit qu'il y avait une équipe qui jouait pour gagner, et nous, qui jouions pour ne pas perdre. Il y a eu une grosse différence dans la première demi-heure. Avec 0-2 au tableau d'affichage, c'était bien plus compliqué... même si on a mieux joué le reste du match", a ainsi confié l'ancien sélectionneur des , médusé.

"Mais il faut le faire dès le début, pas à partir de la 30e minute. On dirait qu'on a démarré le match avec la peur au ventre. (Inquiet ?) Bien sûr que je suis inquiet. J'ai vu une équipe jouer sans confiance, sans agressivité, et cela peut être dû à la peur. C'est très bizarre, on avait une bonne trajectoire en ...", a-t-il ajouté.

Si l'échec est cuisant pour le Barça, Ronald Koeman refuse toutefois de baisser les bras, et attend de ses joueurs une réaction. "Il faut aller de l'avant, on a suffisamment de qualité dans l'équipe, mais il faut montrer plus de personnalité. Eux (la Juve), ils ont montré beaucoup plus de personnalité que nous sur le terrain", a-t-il conclu.