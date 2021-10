FC Barcelone : Ronald Koeman a "toujours cru" en Philippe Coutinho

L'international brésilien est entré en jeu juste avant l'heure de jeu au Camp Nou et a marqué un but en fin de match pour assurer la victoire.

Ronald Koeman a fait l'éloge de l'impact de Philippe Coutinho pour le FC Barcelone lors de la victoire 3-1 contre Valence dimanche, déclarant qu'il a "toujours cru" aux capacités du joueur et suggérant que le milieu de terrain pourrait gagner un rôle plus important dans l'équipe en s'améliorant physiquement. L'international brésilien est entré en jeu juste avant l'heure de jeu au Camp Nou, alors que son équipe menait d'un but, et a finalement inscrit le troisième but de l'équipe pour assurer la victoire au FC Barcelone.

C'est le premier but en première division que Philippe Coutinho a marqué depuis la fin de l'année 2020, après avoir été mis à l'écart pendant une grande partie de la saison dernière - mais son entraîneur n'a pas tardé à chanter ses louanges. "C'était bien", a déclaré Ronald Koeman aux journalistes lors de sa conférence de presse d'après-match, interrogé sur la performance et l'impact de Coutinho après son entrée en jeu.

"Quand il est entré en jeu, il était bon. Avec sa liberté, nous avons pu mieux contrôler le jeu. Il sait comment marquer des buts. Il a franchi une étape importante car j'ai toujours cru en Coutinho. Physiquement, il est de mieux en mieux", a ajouté le technicien néerlandais. Ronald Koeman a également abordé la question du deuxième but de son équipe, obtenu sur un penalty de Memphis Depay après qu'Ansu Fati ait été jugé victime d'une faute alors qu'il se trouvait devant le but.

Koeman juge les premiers pas d'Aguero

"Vous pouvez douter que ce soit un penalty ou pas", a-t-il ajouté. "L'arbitre a sifflé, la VAR n'est pas entrée et, par conséquent, c'est un penalty". Ansu Fati a fait un retour à la compétition très attendu après une longue période d'arrêt en raison d'une blessure, tandis que Sergio Aguero a également fait ses premiers pas avec le FC Barcelone entrant en cours de jeu en fin de match, Koeman a évoqué son cas : "C'est le même cas que pour Ansu".

"C'est un joueur important pour sa qualité et son expérience. Nous voulons lui donner des minutes et il sera meilleur physiquement pour aider l'équipe. Ce n'est pas un problème de qualité, mais un problème de forme physique", a conclu le technicien du FC Barcelone. Avec deux victoires lors de ses trois derniers matchs en Liga, le FC Barcelone et son entraîneur commencent peut-être à sentir la chaleur diminuer légèrement autour de son cou.

Mais comme leurs espoirs de titre se sont déjà envolés, ils vont maintenant se tourner vers la Ligue des champions. Les Blaugrana accueillent le Dynamo Kiev en milieu de semaine, avant de se préparer pour le Clasico tant attendu contre le Real Madrid, dimanche prochain, deux rencontres qui seront décisives pour la suite de la saison du Barça ainsi que pour l'avenir de Ronald Koeman sur le banc blaugrana.