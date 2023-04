FC Barcelone - Real Madrid : Diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, l’heure du coup d’envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Une place en finale à aller chercher

Mercredi se disputera le quatrième Clasico de la saison. Au Camp Nou, le FC Barcelone recevra le Real Madrid avec l'avantage sur les confrontations de la saison 2022-2023 (2 victoires, une défaite). Vainqueurs 1-0 au Bernabeu à l'aller, les Blaugranas voudront se qualifier pour la finale de Coupe du Roi et continuer à rêver d'un double Coupe-Championnat, ce qui n'est plus arrivé depuis 2018 et qui confirmerait le retour du Barça au sommet de l'Espagne, malgré son échec en Ligue des Champions et en Ligue Europa cette saison.

De leur côté, les Merengues largués à 12 points en Liga espèrent bien contrecarrer les plans de leur éternel rival et poursuivre un autre doublé : Coupe du Roi - Ligue des Champions.

Date, horaires et lieu de FC Barcelone - Real Madrid

Date : Mercredi 5 avril 2023

Ville : Barcelone

Stade : Camp Nou

Heure du coup d'envoi : 21 heures

Compétition : Demi-finale de Coupe du Roi

Arbitre de la rencontre : José Luis Munuera

Sur quelle chaîne voir le match FC Barcelone - Real Madrid

Le match entre le Barça et le Real sera diffusé sur La Chaîne L'Équipe.

Le streaming pour voir le match

Le match FC Barcelone - Real Madrid sera disponible sur le site L'Équipe.

Les compositions probables de Barcelone - Real Madrid

Pour cette demi-finale retour, le Barça arrive avec un effectif décimé par les blessures puisque quatre titulaires habituels sont absents. Andres Christensen (mollet), Ousmane Dembélé (lésion), Pedri (cuisse) et Frenkie De Jong (ischios) manquent à l'appel.

Xavi devrait donc s'appuyer sur ses hommes forts Robert Lewandowski, Gavi, accompagnés par Raphinha en attaque. Au milieu, Franck Kessié devrait être entouré de Sergio Busquets et Sergi Roberto. En défense, Jules Koundé devrait débuter sur le côté droit tandis que Marcos Alonso pourrait accompagner Ronald Araujo dans l'axe.

Carlo Ancelotti est bien moins embêté par les blessures puisque seul Ferland Mendy manque à l'appel. Karim Benzema débitera évidemment en attaque aux côtés de Federico Valverde et Vinicius. Au milieu, les deux Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga pourraient évoluer avec Luka Modric. Derrière, Militao et Rüdiger devraient être entourés par Nacho Fernandez et Dani Carvajal en l'absence de Mendy.

La composition probable du Barça : Ter Stegen - Koundé, Araujo, M. Alonso, Baldé - S. Roberto, Busquets, Kessié - Raphinha, Lewandowski, Gavi.

La composition probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho - Modric, Tchouaméni, Camavinga - Valverde, Benzema, Vinicius.