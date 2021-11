FC Barcelone : Quand Coutinho refuse d'entrer en jeu

La défaite du FC Barcelone contre le Celta Vigo a donné lieu à de nombreuses discussions, mais l'une d'entre elles concernait la polémique concernant Philippe Coutinho.

Le Brésilien a été le premier joueur à s'échauffer sous les instructions de Sergi Barjuan après la blessure d'Ansu Fati, mais il n'a finalement pas eu une seule minute sur le terrain. Sa mauvaise attitude a été mise en cause, selon différents médias ibériques.

Tremendo el pasotismo de Coutinho: no se sabe si Sergi lo llamó para calentar o si lo despertó de la siesta. pic.twitter.com/tutJPyJw0S — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 6, 2021

Coutinho était le remplaçant le plus naturel de l'Espagnol et le premier joueur vers lequel Sergi Barjuan pensait se tourner, mais son manque d'effort et de motivation a fait que le changement n'a jamais eu lieu.

Sergi Barjuan n'a pas voulu créer de polémique avec sa décision de ne pas faire venir Coutinho, mais il a insisté sur le fait qu'il a essayé de rassembler tout le monde depuis qu'il est en poste.

On s'attend à ce que Coutinho soit vendu en janvier, avec les nouveaux riches de Newcastle comme destination la plus probable.