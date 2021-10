FC Barcelone : Pjanic se moque de Koeman avant d'effacer son message

Ronald Koeman a été limogé par le FC Barcelone et Miralem Pjanic semble avoir apprécié cette décision.

Miralem Pjanic s'en est pris à Ronald Koeman après l'annonce du licenciement de l'entraîneur du FC Barcelone, mais après avoir publié un message sur les médias sociaux, le milieu de terrain s'est rapidement rétracté.

Pjanic a connu une période difficile au Camp Nou sous la houlette de l'entraîneur néerlandais, et a eu beaucoup de mal à trouver des minutes de jeu avant de partir pour Besiktas cet été.

Le joueur de 31 ans a clairement exprimé ses sentiments sur le licenciement de Koeman sur les médias sociaux, puisqu'il a aimé un post sur son limogeage avant de poster une story Instagram avec une légende intéressante.

"Savoir quand laisser partir cette m*rde", lisait-on en légende.

Pjanic a ensuite supprimé la story, mais le message était clair : il n'a guère perdu l'hostilité qu'il avait précédemment exprimée à l'égard de son ancien entraîneur.

"Il [Koeman] avait une attitude avec moi que personne ne comprenait", a déclaré Pjanic à Tuttosport en septembre.

"Pas même [Lionel] Messi, qui me demandait souvent si quelque chose s'était passé. Je ne pouvais pas rester à Barcelone avec [Ronald] Koeman, j'aurais perdu un an et je voulais jouer."