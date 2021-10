FC Barcelone : Piqué lâche une bombe sur Vinicius et le Real Madrid

Gerard Piqué, le défenseur du Barça, a lâché une véritable bombe concernant la jeune star du Real.

Ibai Llanos et Gerard Piqué ont passé plus d'une heure à discuter de divers sujets sur Twitch. Parmi eux, le défenseur central du FC Barcelone affirme que le club catalan a sondé Vinicius JR.

La jeune star du Real Madrid, brillante avec le club merengue, a donc failli s'engager en Catalogne au grand dam des fans du club madrilène.

"Vinicius avait beaucoup de talent. Saviez-vous qu'il était très proche de rejoindre le Barça ? Ils ont offert à Vinicius le double de ce que Madrid avait proposé. Je lui ai parlé personnellement avant qu'il ne rejoigne Madrid et lors de cet appel téléphonique, il a admis qu'un accord était pratiquement conclu avec le Barça. Je ne me souviens pas exactement des détails. Il s'agissait de le présenter aux gars. L'accord était déjà conclu. Il a rejoint Madrid à la dernière minute, ils lui ont tout offert".

Piqué a également abordé d'autres sujets concernant le FC Barcelone, le Real Madrid et l'arbitrage. Notamment le penalty obtenu récemment par le Barça contre Valence : "Et tous ces penalties donnés au Bernabéu..."

"Les gens qui connaissent le football savent que c'était un penalty dans 100% des cas. Ce penalty serait donné à Bernabéu sans aucun doute. Vous vous souvenez de Juanfran avec Osasuna ? Deux fautes dans la surface, deux penalties évidents et il a reçu deux cartons jaunes et a été expulsé ! Le pauvre Juanfran a été mis à terre deux fois et a été expulsé pour simulation. Je ne critique pas, je trouve ça drôle", a raillé le défenseur central du Barça.