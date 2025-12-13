FC Barcelone - Osasuna : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une machine à marquer qui accueille une équipe en difficulté. Ce samedi soir, le FC Barcelone, solide leader de la Liga, reçoit Osasuna au Camp Nou avec une ambition claire : enchaîner une septième victoire consécutive en championnat et creuser, au moins provisoirement, un écart de sept points sur le Real Madrid. Pour y parvenir, Hansi Flick peut compter sur son armada offensive, la plus prolifique d'Espagne (47 buts), emmenée par un Ferran Torres étincelant, auteur d'un triplé retentissant contre le Betis.

Une défense qui joue avec le feu

Mais derrière le feu d'artifice offensif, les fissures défensives inquiètent. Avec 20 buts encaissés, le Barça présente l'un des pires bilans du haut de tableau. L'absence prolongée du capitaine Ronald Araujo, parti se ressourcer, pèse lourd, et le système à haut risque de Flick continue d'exposer l'équipe aux contres. Face à Osasuna, l'enjeu sera aussi de rassurer derrière, même si le coach allemand maintient sa confiance au gardien Joan Garcia.

Osasuna, le piège du mal-classé ?

Attention toutefois à l'excès de confiance. Si Osasuna pointe à une modeste 15ème place et peine offensivement (seulement 14 buts), les Navarrais restent sur deux victoires consécutives toutes compétitions confondues. L'an dernier, ils avaient même réussi l'exploit de battre le Barça (4-2) à Pampelune. Au Camp Nou, la mission s'annonce plus ardue, mais les "Rojillos" tenteront de profiter des largesses défensives catalanes pour créer la surprise.

Flick, droit dans ses bottes

Imperturbable face aux rumeurs venues de Madrid ou aux polémiques institutionnelles, Hansi Flick garde le cap. "Je suis focalisé à 100% sur nous", a martelé le technicien, qui intègre progressivement la recrue Marcus Rashford et récupère Frenkie de Jong. Une victoire permettrait au Barça de passer l'hiver au chaud, bien installé sur son trône.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Osasuna ?

La rencontre entre le FC Barcelone et Osasuna sera à suivre ce samedi 13 décembre 2025 à partir de 18h30 sur BeIN Sports 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Osasuna

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Le match entre le FC Barcelone et Osasuna se joue ce samedi 13 décembre à partir de 18h30, heure française, au Stade Spotify Camp Nou.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du FC Barcelone

Le FC Barcelone aborde la réception d’Osasuna avec un effectif encore amputé de plusieurs cadres. Gavi (genou) et Dani Olmo (épaule) sont toujours indisponibles, tandis que Ronald Araujo reste à l’écart pour des raisons personnelles, sans date de retour fixée. Hansi Flick doit donc ajuster une nouvelle fois ses options, notamment sur le plan offensif.

Après la victoire européenne contre Francfort, l’entraîneur allemand pourrait procéder à deux changements dans son onze de départ. Marcus Rashford et Ferran Torres sont pressentis pour débuter, au détriment de Fermin Lopez et de Robert Lewandowski. Auteur d’un triplé face au Betis le week-end dernier, Torres traverse une période faste : l’attaquant espagnol affiche déjà 11 buts en 15 apparitions en Liga cette saison, un rendement qui plaide clairement en sa faveur pour enchaîner.

Infos sur l'équipe d'Osasuna

Osasuna se présentera au Camp Nou avec un groupe quasiment au complet, une donnée précieuse à l’approche d’un déplacement toujours délicat face au champion en titre. Seul Iker Benito manque à l’appel, le jeune latéral étant toujours indisponible en raison d’une blessure au genou qui l’éloigne des terrains depuis plusieurs semaines. En dehors de cette absence de longue durée, Jagoba Arrasate dispose de toutes ses options.

Dans le secteur offensif, Ante Budimir reste la principale arme des Navarrais. L’attaquant croate, auteur de cinq buts en quinze apparitions toutes compétitions confondues cette saison, devrait à nouveau être chargé de mener la ligne face à une défense barcelonaise parfois remaniée. Son rôle de point d’appui sera essentiel pour permettre à Osasuna de respirer et de se projeter.

Autour de lui, Víctor Muñoz, Aimar Oroz et Rubén García sont pressentis pour animer le jeu offensif. Leur capacité à combiner et à se projeter rapidement pourrait offrir des solutions intéressantes en transition, alors qu’Osasuna cherchera avant tout à rester compact et discipliné face à la possession barcelonaise.

