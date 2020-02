FC Barcelone, Messi annonce la couleur pour son avenir

L'attaquant argentin de 32 ans s'est montré très clair sur ses intentions, malgré la présence d'une clause lui permettant de quitter le club catalan.

Arrivé très jeune au , Lionel Messi a fait toute sa carrière en Catalogne. L'attaquant argentin, aujourd'hui âgé de 32 ans, a tout gagné avec son club formateur et a marqué son histoire de son empreinte avec de nombreux buts et de nombreux trophées à son actif. Ces dernières années le doute quant à un possible départ de Lionel Messi du Barça a pris de l'ampleur dans la presse et les supporters craignent de voir un jour leur numéro 10 quitter le club.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Lionel Messi a rappelé son attachement au club et à la ville de Barcelone avant d'assurer qu'il compte bien rester chez les Blaugrana toute sa carrière : "Je vis très bien. J’adore Barcelone bien que Rosario me manque beaucoup. C’est ma maison, je suis resté ici plus longtemps qu’en . J’adore Barcelone, l’endroit où j’habite, Castelldefels, et je vis une vie que j’aime beaucoup".

"Je veux gagner une autre C1"

"Je l’ai déjà dit à maintes reprises que mon idée est que, tant que le club et les gens continueront à vouloir cela de moi, il n’y aura jamais de problème. Plusieurs fois, j’ai également dit que j’aimais être là et que nous étions tous bien et que les gens soient satisfaits de l’équipe, qu’il y a un projet gagnant et que nous continuons à nous battre pour tous les titres comme nous l’avons toujours fait dans ce club. C’est mon idée, rester dans ce club. Je veux gagner une autre Ligue des Champions, je veux continuer à gagner des Ligas, j’aspire toujours à cela", a ajouté l'attaquant du Barça.

Lionel Messi a répondu avec franchise sur la possibilité de partir en fin de saison grâce à sa clause libératoire dans son contrat : "En fait, j’ai toujours eu le choix, et pas uniquement en raison de la clause. À plusieurs reprises, j’aurais pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés, qui étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment il ne m’est venu à l’esprit de partir et maintenant non plus. Je le répète encore. Si le club veut (que je reste, ndlr), pas de problème".

L'international argentin est également revenu sur son attaque à l'encontre d'Eric Abidal après que ce dernier ait accusé les joueurs du limogeage d'Ernesto Valverde : "Je me sentais attaqué, je sentais qu’il attaquait les joueurs. Trop de choses sont dites à propos du vestiaire, comme s’il conduit tout, met et enlève des entraîneurs, amène des joueurs et surtout de moi. Ça m’a dérangé qu’une personne du club mette les joueurs au milieu d’un limogeage".