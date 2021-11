FC Barcelone, Marc Cucurella pose sa candidature

Le bonheur est dans l’exil. Marc Cucurella l’a très rapidement compris au moment de sortir de la Masia. Le latéral gauche espagnol a compris que derrière Jordi Alba, il allait être dur de se faire une place au soleil et gagner des minutes dans l’ombre de l’international espagnol.

Il a donc fait le choix d’aller se développer à Eibar puis à Getafe en prêt afin de se frotter aux exigences de la Liga et pourquoi pas prouver qu’il a le niveau pour le Barça. Malgré des expériences concluantes, Cucurella a été définitivement acheté par Getafe avant de rejoindre la Premier League durant l’été.

Un destin à la Jordi Alba ?

Titulaire indiscutable à Brighton depuis son arrivée, l’international espagnol (1 sélection) a donc vu son compteur match avec le Barça bloqué à un match. Mais, il compte bien remédier à cette anomalie un jour ou l’autre, avec l’espoir de pouvoir évoluer avec le maillot des Blaugrana au Camp Nou. Et donc suivre la trajectoire d’un certain Jordi Alba, formé à Barcelone mais qui a explosé à Valence avant de revenir au bercail.

"En fin de compte, je suis là depuis de nombreuses années au Barça et on peut dire que c'est ma maison et ma famille ou celle de ma femme, qui est de Barcelone », a-t-il déclaré, rapporte Sport. J'ai une épine dans le pied car j'ai fait mes débuts dans l'équipe première mais je n'ai jamais pu jouer au Camp Nou et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire avant de prendre ma retraite ou de quitter le football."

A 23 ans, Marc Cucurella a encore de belles années devant lui mais des prestations remarquées en Premier League pourraient bien lui ouvrir les portes du Camp Nou plus vite que prévu.