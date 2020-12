FC Barcelone - Lionel Messi sort du silence et assure aller "bien"

Pendant que les rumeurs liées à son avenir personnel s'intensifient, le maître à jouer du Barça a assuré à La Sexta avoir digéré son été mouvementé.

Lionel Messi s'est exprimé sur sa situation à Barcelone, au beau milieu des rumeurs de transfert qui s'intensifient à son sujet, alors qu'il se dirige vers les six derniers mois de son contrat au Camp Nou. Cet été, l'Argentin aux six Ballons d'Or avait choqué le monde du football lorsqu'il avait officiellement demandé à être transféré par le Barça à la suite de l'humiliation de trop (8-2) face au , futur vainqueur de la compétition à Lisbonne, lors des quarts de finale de la .

Un été mouvementé et des promesses non tenues

, l'Inter et le ont tous été évoqués comme prochaines destinations possibles pour le numéro 10. Mais après avoir exprimé son désir d'activer la clause libératoire de son contrat, Lionel Messi avait rapidement vu porte de sortie fermée par les responsables du Barça et de la .

Le joueur de 33 ans a finalement décidé de rester au Camp Nou afin d'éviter une longue bataille devant le tribunal, insistant sur le fait qu'il n'envisagerait jamais d'engager une action en justice contre le club de son coeur, lors d'une interview exclusive accordée à Goal début septembre. Lionel Messi a également pris pour cible le conseil d'administration du Barca, accusant l'ancien président du club Josep Maria Bartomeu de ne pas avoir tenu ses promesses concernant son avenir personnel.





Quelques mois plus tard, le petit magicien porte toujours les couleurs du club, mais demeure libre de s'engager dans un accord de pré-contrat avec tous les prétendants potentiels à l'ouverture de la fenêtre de transfert hivernale, le Paris Saint-Germain étant maintenant considéré comme le favori dans la course à sa signature.

"La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien"

Cependant, Goal a rapporté que le Barça n'avait pas encore reçu d'offres formelles pour Messi, qui a maintenant affirmé qu'il était déterminé à aider le club à affronter une période difficile après avoir traversé les heures les plus sombres de sa riche carrière en Catalogne. "La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été", a déclaré l'international argentin à La Sexta, ce lundi. S'il reconnaît avoir été touché, il assure être de nouveau à 100% mentalement.

"Ça vient d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça... Puis je l'ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend, je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de tout ce qui entoure Barcelone, mais j'ai hâte d'y être", a ensuite ajouté le maître à jouer de l'Albiceleste. Messi sera bien présent avec le Barca face au en , mardi soir.