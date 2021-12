FC Barcelone : Le père de Frenkie de Jong lâche une bombe

Le père de Frenkie de Jong a donné une interview aux Pays-Bas, dans laquelle il a évoqué la situation de son fils au FC Barcelone et une éventuelle vente pour lever des fonds pour le club catalan à court d'argent.

John de Jong a même révélé qu'il y a un intérêt de la part de certains autres grands clubs du continent.

"Je sais que Barcelone a besoin d'argent et une grosse offre pour Frenkie pourrait aider", a-t-il commencé, dans une interview accordée à la publication néerlandaise AD.

"Mais, je ne pense pas que cela se produira bientôt. Cependant, cinq clubs européens de premier plan ont appelé..."

Passant à la situation de son fils cette saison, il a déclaré qu'il exhorte le milieu de terrain à ignorer toute critique négative de la presse.

"Parfois, dans les évaluations, ils donnent à Frenkie un 4/10, mais l'important, c'est ce que pense son entraîneur", a déclaré John de Jong.

"Il profite de son temps à Barcelone, car sa vie là-bas est géniale. J'y vais souvent et même en ce moment, on peut s'asseoir dehors sous le soleil par 16 degrés.

Parfois, je m'assieds dans un bar pour regarder un match et je vois alors des centaines de personnes avec son maillot. Les Catalans sont fous de lui. Je dois me pincer et me demander si c'est vraiment le cas"