FC Barcelone, l'agent de Coutinho ouvre la porte à un retour en Premier League

L'Angleterre apparaît être le point de chute le plus probable pour l'international brésilien. Et son agent a confirmé cette possibilité.

Le ne cache pas ses intentions sur le mercato. Les dirigeants catalans rêvent ouvertement de Lautaro Martinez, et aimeraient également probablement faire revenir Neymar, mais pour y parvenir, ils auront besoin de liquidités. Et pour avoir cet argent, c'est selon toute vraisemblance Philippe Coutinho, indésirable cette saison en Catalogne, prêté au , qui va devoir quitter le champion d' en titre cet été.

Le Bayern Munich a décidé de ne pas lever son option d'achat pour Philippe Coutinho. Proche de l'été dernier, le Brésilien semble avoir un avenir tout tracé en , où certains clubs le suivent attentivement. Au micro de Sky Sports, Kia Joorabchian a évoqué l'avenir de Philippe Coutinho. L'agent du meneur de jeu du FC Barcelone n'a pas écarté un retour en Premier League, championnat dans lequel il a brillé avec .

"Beaucoup de spéculations"

L'article continue ci-dessous

"Le fait que je suis un supporter d' n'est pas un secret. Je n'ai aucune préférence où vont les joueurs. Je n'essaie pas de pousser quelqu'un dans un club ou dans un autre. Tout est possible. Après le match de Champions League qu’il (Coutinho) a joué en , nous avons eu une longue conversation à ce sujet. La Premier League est un championnat où il a toujours aimé jouer, qu’il adore et où il aimerait probablement revenir jouer.La question est de savoir quelles seront les conditions financières de tous les clubs, y compris du FC Barcelone et de tous les clubs de Premier League à la fin de cette pandémie", a expliqué le célèbre agent de Philippe Coutinho.

Plus d'équipes

"Tout le monde veut rester en sécurité, rester en bonne santé et reprendre l'entraînement. Tout le monde essaie de rester positif. Aucun de mes joueurs ne m'a parlé de son avenir. Tous mes garçons se concentrent sur cette période et sur le retour à la normalité. Il y a beaucoup de spéculations mais je peux vraiment vous expliquer que nous n'avons pas parlé de transferts ou de quelque chose comme ça. Personne n'a le bon sentiment. Ni nous ni l'autre côté n'avons le sentiment de discuter de quelque chose alors qu'il se passe tellement de choses dans le monde qui sont tellement plus importantes", a ajouté Kia Joorabchian.

Outre la reprise de la saison, la santé financière des clubs européens et les dates du prochain mercato, encore faudra-t-il connaître la volonté du FC Barcelone au sujet du Brésilien et le prix que compte récupérer le club catalan. Les clubs de Premier League semblent être les seuls ayant les moyens et l'attractivité de s'attacher les services de l'international brésilien, mais reste à savoir lequel sera intéressé par lui.