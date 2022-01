FC Barcelone : La mise au point de l'agent de Dest

La star du FC Barcelone, Sergino Dest, semble peu susceptible de partir durant la fenêtre de transfert de janvier malgré les rumeurs de transfert.

L'agent de Dest met les points sur les "i"

Dest a eu du mal à impressionner Xavi Hernandez jusqu'à présent cette saison, bien que des problèmes de blessures n'aient pas aidé.

L'Américain est un arrière latéral offensif qui a du mal à défendre mais qui n'a pas le caractère direct nécessaire pour jouer plus haut.

Cela a troublé Xavi, et avec la signature du vétéran Dani Alves et la couverture potentielle de Sergi Roberto lorsqu'il reviendra de blessure dans environ six semaines, Dest a été pressenti pour un départ.

Le FC Barcelone a besoin de gagner de l'espace salarial, et Dest pourrait être payé environ 30 millions d'euros.

Mais selon l'agent du défenseur, Michael Reschke, il est peu probable qu'un transfert ait lieu pendant cette période.

"Sergino est heureux à Barcelone", a-t-il déclaré à Ran via Mundo Deportivo lorsqu'il a été interrogé sur un éventuel transfert. "C'est un grand club. C'est à cause de cela que c'est assez improbable pour le moment."

Dest est au FC Barcelone depuis son transfert de l'Ajax en 2020 pour 21 millions d'euros, et il est sous contrat au Camp Nou jusqu'en 2025.