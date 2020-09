"Beaucoup de choses me font mal" - Messi explique son tacle envers le Barça sur Instagram après le départ de Suarez

L'Argentin a exprimé ses frustrations sur les réseaux sociaux après que son partenaire offensif de longue date ait rejoint l'Atletico Madrid.

Lionel Messi a déclaré que ses émotions se sont répandues après que "beaucoup de choses m'ont blessé ces dernières semaines", à la suite de son attaque contre le dans un post Instagram après avoir vendu Luis Suarez à l'Atletico Madrid. L'été a été bouleversant au Barça, notamment à cause du fait que Messi ait demandé à quitter le club avant de finalement revenir sur sa décision, révélant exclusivement à Goal qu'il honorera la dernière année de son contrat au Barça.

Cependant, un autre joueur vedette et important dans le vestiaire a quitté le club catalan cet été : Luis Suarez. L'Uruguayen a été autorisé à quitter le Camp Nou par le nouvel entraîneur, Ronald Koeman et a été poussé vers la sortie par ses dirigeants en raison de son énorme salaire. Luis Suarez a finalement rejoint l'Atletico Madrid, un rival du Barça sur la scène nationale, où il a marqué deux fois lors de ses débuts le week-end dernier.

Messi a une fois de plus montré publiquement son mécontentement face à la manière dont le FC Barcelone est dirigé et a géré cette affaire, affirmant que Suarez avait été "expulsé" alors qu'il était "l'un des joueurs les plus importants de l'histoire". Il a écrit sur Instagram: "J'avais déjà commencé à l'imaginer mais aujourd'hui je suis entré dans le vestiaire et cela m'est vraiment venu à l'esprit. Ça va être si difficile de ne pas continuer à partager tous les jours avec toi à la fois sur les terrains et loin d'eux".

Plus d'équipes

"Mon engagement pour le Barça est intact"

"Tu vas tellement nous manquer. Nous avons passé de nombreuses années ensemble, de nombreux déjeuners et de nombreux dîners. Tant de choses que nous n'oublierons jamais, tout le temps que nous avons passé ensemble. Ce sera étrange de te voir dans un autre maillot et bien plus encore de t'affronter sur le terrain. Tu méritais un adieu qui correspond à qui vous tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club. Quelqu'un qui a réalisé de grandes choses pour l'équipe et au niveau individuel. Tu ne méritais pas qu'ils t'expulsent comme ils l'ont fait. Mais la vérité est qu'à ce stade, rien ne me surprend plus", avait conclu l'Argentin.

L'article continue ci-dessous

Messi a maintenant développé ses sentiments qui l'ont amené à publier une si longue attaque envers son propre club, admettant que ses actions divisaient, mais il devait exprimer son mécontentement de voir un coéquipier apprécié vendu. L'Argentin a mis les choses au clair à ce sujet dans les colonnes de Sport : "J'ai dit ce que je ressentais dans ce moment difficile. Je comprends que les gens ont peut-être pensé que j'aurais dû me taire ou laisser tomber, comme je l'ai fait à de nombreuses autres occasions, mais beaucoup de choses m'ont fait mal au cours des dernières semaines et c'était ma façon de l'exprimer".

La fin de la saison dernière a vu Barcelone subir de multiples humiliations, perdant le titre de face à son rival du , et écrasée 8-2 en quarts de finale de la par les futurs vainqueurs de la compétition, le . Ces défaites ont blessé Messi, et bien que ce soit peut-être sa dernière saison à Barcelone - son contrat expire l'été prochain -, il se dit déterminé à tout donner pour le club et que la situation tumultueuse n'a pas diminué son désir de gagner.

"Celui qui me connaît sait que je ne suis pas capable de jouer autrement que de toujours gagner et de tout donner sur le terrain. C'était comme ça tout au long de ma carrière et cela ne va pas changer. Aujourd'hui, mon engagement envers ce maillot et ce logo est total, il est toujours intact", a conclu Lionel Messi. Le numéro 10 du Barça espère conclure son aventure en Catalogne en beauté, à moins qu'une saison auréolée par plusieurs trophées ne parviennent à le faire changer d'avis et finalement rester au Barça.