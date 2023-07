FC Barcelone : Joan Laporta accuse le PSG pour la non venue de Lionel Messi

Le président du FC Barcelone a évoqué le retour avorté de l'Argentin au Barça.

Joan Laporta est réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Depuis son retour à la tête du FC Barcelone, le président du club catalan a souvent eu des déclarations tapageuses que ce soit concernant le mercato, ces différents entraîneurs ou bien les résultats et les finances du club catalan.

" Messi a passé des saisons très difficiles à Paris"

Le président du FC Barcelone n'en manque pas une pour dire ce qu'il pense et n'hésite pas à attaquer les autres clubs. Cette fois-ci, c'est le Paris Saint-Germain qui est en première ligne et la raison n'est autre que l'enfant prodige : Lionel Messi. L'Argentin était annoncé vers un retour au Barça, mais a finalement rejoint Miami.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, a parlé à "Mundo Deportivo" et a déclaré que le club catalan avait "tout défini" avec Jorge Messi, père de Lionel Messi, pour le retour de l'attaquant argentin au FC Barcelone, envoyant au passage une balle perdue au Paris Saint-Germain.

"Messi voulait être plus au calme"

"Le retour de Messi ? C'était une solution à une situation que je ne savais pas bien gérer et malgré tout, je pense que je devais le faire et j'ai placé le club au-dessus des meilleurs au monde. Il y avait des possibilités, nous avions convenu qu'il en serait ainsi. Le joueur le voulait, le père le voulait, mais les rythmes sont différents", a analysé Joan Laporta.

"Nous ne voulions pas de ce qui s'est passé la dernière fois et nous leur avons dit que lorsque nous aurions du fair-play, nous leur ferions savoir. Il nous a dit qu'il avait décidé de rejoindre l'Inter Miami parce qu'il avait passé des saisons très difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression, qu'à Miami il serait plus calme et pourrait penser à l'équipe nationale et que, bien qu'il ait voulu venir au Barça, il ne voulait pas passer une autre année comme ça. C'est compréhensible et nous travaillons sur un super hommage à Messi que le Barça devrait faire", a ajouté le président du Barça.

"Nous lui souhaitons bonne chance à Miami et le Barça est sa maison. C'est une relation qui s'est terminée quand il est allé à Paris, elle a repris sans que nous ayons obtenu ce que nous voulions tous les deux et maintenant elle est correcte. Pour moi, c'est plus compliqué et il faut lui demander. Cette fois-ci, il avait l'idée de venir, nous voulions qu'il vienne, en suivant Xavi, le conseil et moi. Cela ne s'est pas produit. Leo prend grand soin de lui, il a un talent exceptionnel et il peut toujours être performant parce qu'il est toujours décisif, comme nous l'avons vu à la Coupe du monde, mais je ne vais pas m'en mêler", a conclu Joan Laporta.