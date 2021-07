FC Barcelone - Griezmann ne veut rejoindre que l'Atlético de Madrid

Antoine Griezmann est d'accord pour quitter le FC Barcelone mais à une seule condition : retourner à l'Atlético de Madrid.

Le quotidien barcelonais Sport a fait des révélations sur la situation d'Antoine Griezmann et le champion du monde 2018 sait parfaitement ce qu'il veut. Alors que le Barça cherche à se séparer de l'attaquant français, ce dernier a expliqué aux dirigeants catalans qu'il acceptait de partir à une seule condition : revenir jouer à l'Atlético de Madrid. Le problème, c'est que les Blaugranas et les Colchoneros ne parviennent pas à trouver un accord et cela inquiète la direction du club barcelonais.

Le Barça aurait préféré vendre Griezmann ou le prêter avec option d'achat à un club de Premier League ou de Serie A afin de ne pas renforcer un concurrent direct mais le Français ne jure que par l'Atlético. Il est même prêt à baisser son salaire pour rejoindre son ancien club.

Cela a contraint le FC Barcelone a gelé les négociations avec plusieurs clubs européens et à envoyer un message ferme à l'Atlético : Antoine Griezmann ne sera pas bradé ! L'échange entre Griezmann et Saul a d'ailleurs capoté car le salaire réclamé par le joueur espagnol était trop élevé pour les finances du club catalan.

La situation risque donc de s'éterniser car Griezmann et l'Atlético savent que le temps joue en leur faveur : le Barça doit absolument dégraisser et faire baisser sa masse salariale avant le 31 août, date de la fin du mercato d'été.