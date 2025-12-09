FC Barcelone - Eintracht Francfort : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'image qui hante les nuits des supporters blaugrana. Hansi Flick, au bord des larmes sur son banc, réconforté par son capitaine Raphinha. Malgré une série de victoires spectaculaires en Liga, l'entraîneur allemand traverse une période de doute profond avant de recevoir l'Eintracht Francfort ce mardi soir en Ligue des Champions. En cause ? Une défense devenue passoire historique qui menace de faire couler les ambitions européennes du club.

Une attaque de feu pour masquer les fissures

Avec 30 buts encaissés cette saison, le Barça réalise son pire bilan défensif du 21ème siècle. Le piège du hors-jeu ne fonctionne plus, les adversaires ont trouvé la faille, et même les victoires fleuves en championnat (comme le récent 5-3 contre le Betis) ne rassurent plus personne. Si l'attaque, portée par un Ferran Torres en état de grâce, flambe, l'arrière-garde prend l'eau de toutes parts. "C'est comme si quatre imbéciles se présentaient à vous", a cinglé Alan Shearer après la débâcle de Chelsea.

Francfort, la bête blessée mais dangereuse

En face, l'Eintracht Francfort arrive au Camp Nou en pleine déroute. Humiliés 6-0 par Leipzig ce week-end, les Allemands sont au fond du trou en Bundesliga et virtuellement éliminés en Europe. Mais attention : ils restent invaincus face au Barça en compétition européenne et avaient éliminé les Catalans en 2022 dans ce même stade. Un adversaire blessé mais capable, par le passé, de créer l'exploit en terre catalane.

Gagner pour espérer, défendre pour survivre

Pour le Barça, 18ème au classement, la victoire est impérative pour rester en course pour la qualification directe. Mais plus que les trois points, c'est une solidité retrouvée que Flick attend désespérément. Sans Dani Olmo blessé ni Ronald Araujo suspendu, le défi sera de taille : prouver qu'on peut exister en Europe sans être une passoire.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Eintracht Francfort

La rencontre entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort sera à suivre ce mercredi 10 décembre 2025 à partir de 21h sur Canal+ Live 4. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match FC Barcelone - Eintracht Francfort

Ligue des Champions - Ligue des Champions Spotify Camp Nou

La rencontre entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort se joue ce mardi 9 décembre 2025 à partir de 21h00, heure française, au Stade Spotify de Camp Nou.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Barça

Le Barça se présente encore amoindri : Marc-André ter Stegen, Gavi et Dani Olmo poursuivent leur rééducation et resteront indisponibles. Ronald Araujo bénéficie toujours d’un congé pour raisons personnelles et n’aurait de toute façon pas pu jouer après son expulsion contre Chelsea. Hansi Flick devrait donc reconduire la charnière Pau Cubarsí – Gerard Martin, déjà alignée face au Betis.

Raphinha, resté sur le banc le week-end dernier, postule à une place de titulaire, ce qui pourrait pousser Marcus Rashford vers la sortie du onze de départ. Le vrai dilemme se situe en attaque : Ferran Torres a brillé dans le rôle de numéro 9 contre le Betis, reléguant Robert Lewandowski sur le banc. Le staff doit désormais trancher avant ce rendez-vous européen.

Infos sur l'équipe de l'Eintracht

Francfort aborde ce déplacement avec une ligne offensive décimée. Michy Batshuayi, sorti sur blessure contre Leipzig, est forfait, tout comme Jonathan Burkardt, meilleur buteur de l’équipe, touché face à l’Atalanta. Toppmöller devra donc recomposer son secteur offensif pour ce rendez-vous européen.

Il y a toutefois une éclaircie : Can Uzun et Hugo Larsson ont effectué leur retour dans le groupe lors du dernier match et pourraient retrouver des minutes, voire débuter. Leur présence apporterait un vrai soutien technique et du liant dans l’entrejeu au moment où Francfort manque de solutions devant.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

BAR Derniers matches SGE 0 1 Nul 1 FC Barcelone 2 - 3 Eintracht Francfort

Eintracht Francfort 1 - 1 FC Barcelone 3 Buts marqués 4 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 2/2

