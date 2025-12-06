Betis 3-5 Barça : L'ouragan Ferran Torres emporte tout !

Le brouillard a failli les empêcher d'atterrir, mais une fois sur la pelouse, c'est bien le FC Barcelone qui a déclenché l'orage. Au terme d'un match débridé et spectaculaire à Séville, le leader de la Liga a conforté son statut en s'imposant largement (3-5) face au Betis. Une sixième victoire consécutive en championnat, acquise grâce à une puissance de feu impressionnante symbolisée par un Ferran Torres en état de grâce, mais ternie par un relâchement coupable en fin de match qui a laissé entrevoir quelques fissures.
Antony frappe, le Barça répond en ouragan
Le début de rencontre fut pourtant à l'avantage des Andalous. Antony, opportuniste après un cafouillage dans la surface, ouvrait le score et réveillait les vieux démons d'un Barça habitué à courir après le score (1-0). Mais la réaction catalane fut foudroyante. En deux minutes chrono, Ferran Torres renversait la table. D'abord en concluant une superbe action collective menée par Koundé (1-1), puis d'une volée imparable sur un centre du jeune Roony Bardghji (1-2). En un éclair, le Betis était K.O.
Le show Ferran et la première de Roony
Hansi Flick avait tenté un pari en titularisant le jeune Roony Bardghji et en plaçant Lamine Yamal dans l'axe. Un coup de maître. Le Suédois, intenable, s'offrait son premier but sous le maillot blaugrana d'une frappe puissante après un service de Pedri (1-3). Et Ferran Torres, insatiable, complétait son triplé juste avant la pause d'un tir lointain dévié (1-4). À la mi-temps, le score était sans appel : le Barça marchait sur l'eau, et le Betis coulait à pic.
Lamine Yamal participe à la fête
La seconde période débutait sur un rythme moins effréné, jusqu'à ce que la VAR s'en mêle. Une main controversée de Bartra dans la surface offrait un penalty au Barça. Lamine Yamal, serein, transformait l'offrande pour porter le score à 1-5 (59e). La "manita" était là, la démonstration totale. On pensait alors assister à une fin de match tranquille, une gestion sereine avant le rendez-vous européen face à Francfort.
Relâchement coupable et sueurs froides
Mais ce Barça a parfois le défaut de sa jeunesse : l'inconstance. Pensant le match plié, les Catalans ont levé le pied, offrant au Betis l'opportunité de sauver l'honneur, et même un peu plus. Diego Llorente sur corner, puis Cucho Hernández sur un penalty évitable concédé par Koundé, ramenaient le score à des proportions plus raisonnables (3-5). Un relâchement final sans conséquence comptable, mais qui servira d'avertissement à Hansi Flick : en Europe, ce genre de "sieste" pourrait coûter beaucoup plus cher.
Le leader garde le cap
L'essentiel est là : trois points, une attaque de feu et un leadership consolidé. Le Barça continue sa marche en avant, porté par un collectif qui retrouve ses sensations de la saison passée. Si la défense doit encore resserrer les boulons, la force de frappe offensive de cette équipe a de quoi faire trembler n'importe quel adversaire. Le message est passé, fort et clair, à travers le brouillard sévillan.