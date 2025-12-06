Betis 3-5 Barça : L'ouragan Ferran Torres emporte tout !

Le brouillard a failli les empêcher d'atterrir, mais une fois sur la pelouse, c'est bien le FC Barcelone qui a déclenché l'orage. Au terme d'un match débridé et spectaculaire à Séville, le leader de la Liga a conforté son statut en s'imposant largement (3-5) face au Betis. Une sixième victoire consécutive en championnat, acquise grâce à une puissance de feu impressionnante symbolisée par un Ferran Torres en état de grâce, mais ternie par un relâchement coupable en fin de match qui a laissé entrevoir quelques fissures.