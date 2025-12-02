Barça : Flick explique enfin son désespoir

On a pu voir le technicien allemand sur le banc après le match, visiblement contrarié.

Cette image a inquiété les supporters blaugrana, révélant peut-être le profond malaise de Flick face aux difficultés rencontrées par son équipe cette saison. Le lendemain matin, il a été rapporté que Flick était mécontent de l'expulsion de ses adjoints Marcus Sorg et José Ramón de la Fuente durant la rencontre.

Explications de Flick concernant sa conversation avec Raphinha

Il s'agissait de la deuxième question posée à Flick par la presse lors de sa conférence de presse d'avant-match, alors que le FC Barcelone s'apprête à affronter l'Atlético de Madrid au Camp Nou. Flick a confirmé la version des faits rapportée par les médias locaux.

« Ce serait le moment idéal pour gagner, contre une grosse équipe. C'est fou comme ce match s'est déroulé. J'étais déçu car on a perdu le ballon tellement de fois, mais il faut dire aussi que le banc a été en difficulté : on a eu deux cartons rouges… Quand on a marqué le troisième but, Marcus a reçu un carton rouge, et j'en ai beaucoup discuté avec lui ; c'est mon ami, la personne la plus importante que j'aie ici au travail, il fait partie de ma famille. Cette discussion m'a beaucoup préoccupé. »

« Je voulais me changer les idées ; je ne voulais pas me disputer. J'ai donc pensé qu'il valait mieux attendre un peu, mais c'était peut-être une erreur. Quoi qu'il en soit, je vais bien et je suis prêt à relever tous les défis que le club et la saison me réservent. Je suis très heureux d'être ici. Après un match comme celui-ci, il est normal que les choses tournent mal, la rencontre n'aurait pas dû être aussi serrée. Ces matchs vous marquent ; on y met beaucoup d'énergie. Mais ensuite, je rentre chez moi et je me détends. Je n'étais pas triste et je ne pensais pas à autre chose, je suis heureux ici. Nous ne sommes pas au même niveau que l'année dernière, mais nous avons du potentiel. »

Poursuivant ses appels constants à l'amélioration de son équipe, tant dans le jeu sans ballon que de manière générale, Flick a affirmé que son équipe commettait trop d'erreurs.

« Nous avons besoin de plus de maîtrise. Nous avons les qualités, et nous voulons les voir. Je l'ai dit après le match. Nous avons commis trop d'erreurs. D'habitude, nous avons les qualités pour contrôler le jeu, et c'est ce qui m'a manqué ces derniers temps. Je veux voir cette qualité. »