"Kamikaze" ou génie ? La défense suicide de Hansi Flick menace la saison du Barça

Samedi soir, le FC Barcelone a retrouvé le Camp Nou avec la manière : une victoire 4-0 contre Bilbao et, surtout, un but inviolé pour la première fois depuis fin septembre. Hansi Flick en a profité pour botter en touche face aux critiques. « Je pense toujours à répondre aux experts, aux anciens joueurs... mais je ne le ferai pas. Cela fait trop de bruit pour nous », a glissé l'Allemand.

Une prudence avisée. Car il en faudra bien plus qu'un succès face à une équipe de milieu de tableau pour faire taire les sceptiques. La porosité défensive du Barça est la raison principale pour laquelle le club risque de manquer la qualification directe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, avant d'affronter un Chelsea en pleine forme à Stamford Bridge.