FC Barcelone, Dest espère "encore un an" avec Messi

L'arrière latéral très courtisé s'est parfaitement adapté au Camp Nou et espère que l'icône argentine va rester à ses côtés.

Sergino Dest espère passer au moins "un an de plus" avec Lionel Messi à Barcelone, avec l'international américain parmi ceux qui attendent une prolongation de contrat de l'Argentin au Camp Nou. Les géants de la continuent de courir le risque de voir le sextuple vainqueur du Ballon d’Or quitter le club sans la moindre contrepartie à l’été 2021. Lionel Messi, alors que son contrat actuel se termine, sera libre de parler à tous les prétendants à partir de janvier - avec des clubs comme et le qui seraient en tête de cette file d'attente.

Les dirigeants du club catalan espèrent que les pourparlers pour partir pourront être évités, avec un désir compréhensible de leur part de signer un nouveau contrat avec la superstar argentine dans les prochains mois. Le temps presse pour le Barça et Messi a déjà fait un effort concernant son avenir en renonçant à forcer son départ cet été, mais Dest espère que l'icône des temps modernes va rester à ses côtés et mener plus de quêtes pour des titres majeurs.

La star de la sélection américaine a raconté à l'Associated Press, son point de vue sur le départ de Messi: "J'entends ces choses aussi, mais je ne sais pas ce qui est vrai ou non. J'espère pouvoir jouer avec lui encore un an. Mais nous verrons. Tout le monde veut l'avoir dans ce club, mais c'est son choix". Dest n'a pas semblé dérangé et perturbé d'arriver dans une équipe de stars au Barça après son transfert en provenance de l' cet été.

"C'est mon club de rêve"

Il n'a que 20 ans et évolue maintenant sous les projecteurs les plus brillants, mais le talentueux arrière droit s'est rapidement adapté et pense avoir trouvé la scène à laquelle il appartient vraiment. Dest a ajouté à propos de son transfert très médiatisé : "Je n'étais pas du tout nerveux, c'était juste que je suis prêt et heureux de jouer. Si j'étais nerveux, je n'aurais pas dû venir au Barça".

"Pour moi, il est temps de montrer ce que j'ai, d'essayer de faire de mon mieux et d'aider l'équipe", a ajouté l'ancien de l'Ajax. Dest a refusé de rejoindre le , détenteur de la , en 2020, car il a préféré retarder le grand saut dans sa carrière et n'a aucun regret d'avoir favorisé le Camp Nou par rapport à l'Allianz Arena : "Ce n'était pas facile, mais c'est mon club de rêve".

"C'est pourquoi j'ai choisi le Barça. J'ai vu des chances. Ils avaient de nouveaux joueurs pour l'équipe. Ronald Koeman me voulait au Barca, alors j'ai pensé qu'ils avaient un bon plan pour moi. Et en ce moment je joue, donc je suis content. J'ai dû prendre cette opportunité car on ne sait jamais quand le hasard se reproduira", a conclu Sergino Dest. L'Américain va devoir confirmer sa bonne forme actuelle sur le long terme pour acquérir définitivement sa place dans le onze de départ de Ronald Koeman.