FC Barcelone, Dembélé de retour dans le groupe pour le Final 8

Plus de huit mois après, Ousmane Dembélé est tout proche de signer son retour à la compétition avec le . La dernière apparition en compétition officielle de l'ailier français date du 27 novembre dernier en face à son ancien club, le . Jugé trop juste par Quique Setien pour être retenu pour le huitième de finale retour de C1 contre , Ousmane Dembélé a cette fois-ci été retenu dans le groupe et sera du déplacement à Lisbonne pour le Final 8.

Le FC Barcelone s'est envolé pour Lisbonne afin d'affronter le en fin de semaine, avant peut-être de jouer une demi-finale puis une finale de Ligue des champions. Côté présences, la seule "surprise" est le retour d'Ousmane Dembélé. En revanche, côté absences, à noter celles d'Arthur, en plein litige avec le Barça alors qu'il est d'ores et déjà transféré à la pour la saison prochaine, et de Samuel Umtiti, encore blessé.

