FC Barcelone : Blessé, Lionel Messi ne fera pas la tournée américaine

L'international argentin a été contraint d'abandonner son premier entraînement de la saison en raison d'une blessure au mollet.

Les fans du aux États-Unis risquent d'être déçus. Alors que les Blaugrana sont attendus dans les prochains jours au pays de l'Oncle Sam pour une tournée américaine, ce sera, à la surprise générale, sans Lionel Messi. Non l'international argentin n'a pas prolongé les vacances ou décidé de boycotter le déplacement avec ses coéquipiers, mais il s'est blessé ce lundi alors qu'il reprenait l'entraînement collectif.

Lionel Messi va rater le prochain voyage de Barcelone aux États-Unis après s'être blessé au mollet lors de sa première séance d'entraînement avec le FC Barcelone. Présent ce dimanche lors du match de présentation du champion d' en titre, devant son public contre , l'international argentin avait affiché ses ambitions pour la saison à venir : "La vérité est qu’il est difficile de dire quelque chose aujourd’hui après la saison dernière mais je ne regrette rien, je dis la même chose qu'avant, j’ai confiance en cette équipe, ces joueurs, ce staff, je ne doute pas que ensemble nous allons nous battre à nouveau pour tout".

"La saison dernière a été un peu amère à cause de la façon dont ça s'est passé, mais je pense que nous devons valoriser le championnat que nous avons conquis. Ce serait formidable pour tout club, c'est très important et nous sommes conscients de la difficulté d'y arriver. Ce club se bat toujours pour tout et cette année ne sera pas différente, nous avons un enthousiasme renouvelé cette année.", a encore indiqué Messi.

Après avoir obtenu un congé prolongé après le beau et long parcours de l' en Copa America cet été, qui a terminé à la troisième place, Lionel Messi n'est revenu dans le groupe que lundi. Cependant, il a été contraint d'abandonner la séance prématurément avec ce que les médecins ont diagnostiqué comme étant une tension au mollet de 1er degré. Le FC Barcelone ne prendra pas le moindre risque avec sa star qui va rester se soigner en Espagne.