FC Barcelone – Ansu Fati absent pendant au moins quatre mois

Blessé au ménisque du genou gauche lors de la victoire du contre le Betis Séville (5 buts à 2), Ansu Fati a été opéré avec succès ce lundi 9 novembre 2020 par le docteur Ramon Cugat.

Le joueur entame maintenant sa convalescence et selon le communiqué du FC Barcelone, Fati devrait absent pendant au moins quatre mois.

LATEST NEWS | Ansu Fati has successfully undergone surgery for the internal mensicus injury in his left knee; the operation was performed by Dr. Ramon Cugat under the supervision of the Club's medical services.



