FC Barcelone - Andrés Iniesta est tombé sous le charme de Pedri

L'ancien maître à jouer du FC Barcelone s'est dit totalement impressionné par le niveau de jeu affiché par Pedri, lui qui vient de fêter ses 18 ans.

Les temps sont durs au FC Barcelone. Si le club s'est facilement imposé face à Elche mercredi soir (3-0) grâce notamment à un doublé de Lionel Messi, les satisfactions sont rares en Catalogne, tandis que les déceptions, elles, se multiplient. Passé proche de quitter le club l'été dernier, Lionel Messi n'est toujours pas sûr de rester, et l'humiliation encaissée face au Paris Saint-Germain (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des Champions ne plaide pas vraiment en la faveur du club...

Heureusement, la relève est peut-être déjà assurée. En effet, Pedro González López, plus connu sous le nom de Pedri, est la grande satisfaction de la saison du côté du FC Barcelone. Seulement âgé de 18 ans, celui qui est arrivé en provenance de Las Palmas a tout d'un futur très grand joueur et brille chaque week-end.

"La chose importante c'est qu'il continue de grandir"

En début de saison, Ronald Koeman n'avait pas caché avoir été impressionné par ses qualités. "Le joueur qui m'a le plus surpris depuis mon arrivée, c'est Pedri. Je savais que le Barça l'avait fait revenir de Las Palmas et j'avais vu des images de son jeu, un peu, mais je pense que personne ne s'attendait à son amélioration, à sa trajectoire jusqu'à présent. Il y a de quoi être content quand on le voit jouer et s'entraîner avec les meilleurs joueurs au Barça, avec les bonnes performances qu'il produit", s'était ainsi félicité l'entraîneur du FC Barcelone, lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo. Un avis partagé par Andrés Iniesta, ancienne gloire du club et de la Roja.

"Il est clair que Pedri a beaucoup de potentiel. Je crois qu'il est dans un endroit idéal pour continuer à grandir et continuer d'exploiter ses vertus. Je lui souhaite le meilleur et l'important c'est qu'il soit calme, que les gens le laissent aussi tranquille, car il est jeune et a tout devant lui", a-t-il confié, toujours pour Mundo Deportivo.

Selon le joueur du Vissel Kobe, au Japon, Pedri est promis à vivre de grandes choses au Barça. "Il aime le ballon et il ne semble pas avoir 18 ans. La chose importante c'est qu'il continue de grandir, car il a certainement un bel avenir au Barça", a-t-il ajouté. En continuant à progresser aussi vite, difficile d'imaginer une issue différente...