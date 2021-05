Laporta promet d'autres recrues au Barça

Le président du Barça a assuré que d'autres recrues d'envergure vont suivre après le recrutement de Sergio Aguero.

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a promis que Sergio Aguero serait n'est que le premier des nombreux renforts qui vont débarquer au Camp Nou cet été.

L'attaquant de 32 ans a été annoncé lundi en tant que joueur du Barca après avoir signé un contrat de deux ans.

L'intersaison 2021 s'annonce mouvementée du côté de Barcelone vu que le club cherche à se remettre d'une saison décevante au cours de laquelle ils ont terminé troisième de la Liga et ont été éliminés dè les 8es de la Ligue des champions.

Laporta est convaincu qu'Aguero donnera plus un plus à la formation blaugrana et insiste sur le fait qu'il y aura d'autres ajouts à l'équipe de l'entraîneur Ronald Koeman. "Nous avons dit à Koeman que nous essayions de signer Kun Aguero, n'importe quel entraîneur voudrait l'avoir dans son équipe", a déclaré Laporta en conférence de presse. "La signature de Kun est importante car c'est un joueur exceptionnel, il joue à un poste qui est très important dans n'importe quel système et dans le nôtre aussi."

"Nous le voulons dans une équipe compétitive, nous voulons aussi que Leo [Messi] reste et il le sait. Aguero est le premier d'une série de signatures que vous verrez dans le mois à venir", a-t-il ajouté.

Rien n'est décidé pour Koeman

La relation entre le club et Koeman s'est un peu dégradée ces dernières semaines. Laporta a déclaré la semaine dernière qu'ils discuteraient avec le technicien de 58 ans pour décider s'il resterait aux commandes la saison prochaine. Le président a également indiqué que Koeman, qui avait subi une crise cardiaque l'année dernière, s'était récemment retrouvé à l'hôpital après un "épisode", une révélation que l'entraîneur et son agent n'ont pas apprécié. Koeman a répondu en disant qu'il était en bonne santé, tandis que ses représentants accusaient le Barça de l'avoir traité injustement en suggérant qu'il pourrait être limogé.

Laporta a suggéré que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas resterait en poste la saison prochaine, tout en insistant qu'il y a encore besoin évaluer la campagne qui vient de s'achever. "Nous avons dit que nous ouvrions une période de réflexion sur Koeman, nous devons évaluer ce qui s'est bien et pas très bien la saison dernière", a-t-il déclaré. "Le souhait est de respecter le contrat, en regroupant des critères dont nous devons encore parler. Nous allons continuer avec la période de réflexion avec Koeman puis dans une semaine ou 10 jours nous déciderons. Nous allons voir comment évoluent les conversations avec Koeman. Elles se déroulent très bien, mais nous avons besoin d'un peu plus de temps."