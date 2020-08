Le Barça veut garder Ansu Fati à vie

Le président du Barça veut voir Ansu Fati faire toute sa carrière du côté du Camp Nou, mais sans pour autant mettre la pression sur le jeune prodige.

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, veut garder l'attaquant Ansu Fati au club «à vie».

L'ailier de 17 ans a signé des débuts exceptionnels au plus haut niveau, marquant huit buts en 32 sorties toutes compétitions confondues en 2019/2020 et faisant preuve d'une très belle maturité malgré son jeune âge. Telle est l'impression que l'adolescent a laissée et il y a eu des rumeurs faisant état d'une offre de 100 millions d'euros formulée pour ses services par un club anonyme, supposé être . Mais, Bartomeu a déclaré qu'il n'y a jamais eu des discussions formelles à propos de ce talent et il espère que ce dernier ne quittera jamais sa maison catalane.

"Il n'y a pas eu d'offres formelles mais il y a eu un intérêt de certains clubs", a confirmé le président barcelonais dans une interview au quotidien Sport. La réponse de Barcelone a été :" Non " Il est essentiel pour l’avenir du club. Ansu n'est pas à vendre. Il représente l'académie dont les joueurs sont issus, dont ils apprennent et se consolident dans l'équipe première. Il est unique parce qu’il est passé de l’équipe de jeunes à l'équipe première. Il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui et Barcelone ne peut pas le vendre, même si ce serait une solution économique pour le club en cette période de pandémie."

Un nouveau contrat en préparation pour Ansu Fati

"A aucun moment nous n'avons envisagé de le vendre, a-t-il ajouté. Au contraire: ce que nous devons faire, c'est l'aider dans sa croissance et lui faire signer un nouveau contrat dans le futur, pour qu'il joue ici toute sa vie".

Ansu a signé un accord en décembre qui court jusqu'en 2022 mais Bartomeu a fait savoir que le plan était de le lier à de nouvelles conditions le plus rapidement possible. "Il a signé le contrat en tant que joueur de Barcelone B. Maintenant, le plan est de le transférer dans l'équipe première, a expliqué le patron blaugrana. Il a rejoint l'équipe A parce qu’il l’a mérité. Avec Riqui Puig et Ronald Araujo, il représente La Masia, ce qui rend les jeunes joueurs capables de devenir la première équipe. Ils montrent que le centre, bien que certains disent que cela ne fonctionne pas, continue de générer des footballeurs. Les générations ne sortent pas toujours, mais maintenant il y a trois joueurs qui sont là pour rester un long moment".