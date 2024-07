Fayza Lamari explique pourquoi Mbappé a dit non au Real Madrid !

Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid : une saga commencée il y a sept ans et qui a atteint son paroxysme deux étés plus tôt s'est enfin terminée

Et le joueur a été présenté à un Santiago Bernabéu presque plein. On n'a guère parlé de trahison ou de réticence à l'accueillir, malgré les réactions suscitées par son séjour au Paris Saint-Germain il y a deux ans.

Lors de la présentation, cette critique a été évoquée, mais Mbappe ne l'a pas regrettée.

« Non, il ne doit rien regretter. Quand on est né à Paris et qu'on a grandi à Bondy, c'est un événement de jouer au Parc des Princes. Kylian n'a jamais menti. Il a toujours dit au président qu'un jour il irait au Real Madrid. Mais si ce n'était pas Madrid, je n'aurais jamais quitté Paris. Cela a été très, très difficile pour Kylian, c'est clair », a-t-elle déclaré au Parisien cité par Marca.

On a remarqué lors de sa présentation que Mbappé était relativement humble dans ses déclarations, avec peu d'utilisation du mot « je », et beaucoup de discours sur le fait d'aider le Real Madrid à continuer à être grand.

« Si vous arrivez dans un club comme celui-ci sans humilité, cela ne marchera pas », a remarqué Lamari, et lorsqu'on lui a fait remarquer que Mbappé n'était pas toujours humble, voici sa réponse.

« La carrière de Kylian ne serait pas la même s'il avait manqué d'humilité. Il a la capacité de se remettre en question en permanence ».

La superstar française est arrivée en fanfare au Santiago Bernabeu, et maintenant l'attente de la voir en action commence. Aux dernières nouvelles, il ne sera pas opéré de son nez cassé, mais il manquera la tournée de pré-saison aux États-Unis pour se rétablir. Il fera probablement ses débuts dans un peu plus d'un mois, lors de la finale de la Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, le 14 août.