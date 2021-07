L’entraineur suisse, Lucien Favre, est convaincu que le PSG a fait le bon choix en misant sur Achraf Hakimi.

Achraf Hakimi va enfiler prochainement la tunique du PSG. Le transfert n’est pas encore complètement bouclé mais c’est tout comme. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour que l’international marocain s’engage avec les vice-champions de France.

Globalement, les fans de l’équipe francilienne se réjouissent de ce renfort. Et pour ceux qui ont encore des doutes quant au potentiel de cet élément, ils peuvent consulter l’avis de Lucien Favre à propos de celui qui était son protégé à Dortmund.

Le technicien suisse s’est exprimé au Parisien au sujet de Hakimi. Pour lui, il n’y a aucun doute sur le fait que Paris s’offre une très belle pioche en attirant ce joueur même si le prix (65M€) peut paraitre conséquent. « Il (Hakimi) est très bien, sans doute, pour Paris, a-t-il concédé. Mais ça, c’est leur problème, pas le mien. N’étant ni entraîneur ni directeur sportif du PSG, je me garderai bien de donner un avis là-dessus. Je peux en revanche confirmer que c’est une bonne idée. Non seulement c’est un super joueur, mais c’est aussi un super gars, qui parle français, bien qu’il soit né à Madrid et de nationalité marocaine. Si vous savez le mettre en confiance, c’est quelqu’un qui vous donne beaucoup en retour. »

« Un bon gars, toujours prêt à travailler »

Hakimi bénéficie d’une très belle cote sur la scène européenne des clubs et selon Favre elle n’est pas du tout usurpée. « Il a effectivement bonne réputation et, selon moi, elle est totalement justifiée. C’est un bon gars, toujours prêt à travailler. Quand il est arrivé à Dortmund à 19 ans en provenance du Real Madrid, il était international. Dortmund l’avait repéré. Mais à l’époque je m’étais quand même renseigné auprès de Zinédine Zidane qui m’en avait dit le plus grand bien. Même chose avec Hervé Renard, alors sélectionneur du Maroc, dont l’avis confirmait les images très intéressantes que j’avais vues de lui. À 19 ans, bien sûr, il avait des progrès à faire dans certains domaines. Mais à Dortmund, il s’est imposé dès qu’il est entré dans l’équipe. Il est très vite devenu un titulaire indiscutable et a joué tous les matches ».

L’ancien coach de Nice a ensuite conclu en évoquant le vrai poste du Marocain : « C’est un arrière, certes très offensif, mais c’est un arrière. Excellent. Il peut aussi monter d’un cran si nécessaire. Quand il est arrivé il avait quelques progrès à faire au niveau défensif. Mais il a progressé à Dortmund et a continué à le faire avec Antonio Conte à l’Inter Milan ».