Fati profite des conseils de Messi alors que son rêve au Barça se poursuit

Le jeune phénomène est guidé par l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football et a hâte de continuer à s'améliorer.

Le prodige barcelonais, Ansu Fati a remercié Lionel Messi pour ses conseils après que le jeune attaquant ait inscrit un doublé lors de la victoire 4-0 du club contre dimanche. Ansu Fati a marqué deux fois dans les 20 premières minutes alors que l'équipe de Ronald Koeman ouvrait sa nouvelle campagne de la avec style après une intersaison agitée. Lionel Messi a marqué le troisième but du Barça sur penalty avant de forcer Pau Torres à marquer contre son camp juste avant la mi-temps.

C'est Ansu Fati qui a vraiment joué un rôle prépondérant ce dimanche soir, car il a montré pourquoi certains l'hérigaient déjà comme le digne successeur de Lionel Messi au Camp Nou un jour. Pour l'instant cependant, le joueur de 17 ans savoure chaque minute qu'il passe sur le terrain aux côtés de l'Argentin, qui a joué un rôle important dans le développement du jeune attaquant. "Jouer avec Messi est un rêve que j'ai eu depuis que je suis enfant et maintenant je le vis", a déclaré Fati aux journalistes après le match.

Koeman : "Fati a un bel avenir"

"Il me donne beaucoup de conseils, il m'aide beaucoup sur le terrain et à l'entraînement, mais en dehors aussi, et cela me rend très heureux. Je veux continuer à m'améliorer chaque jour, continuer à apprendre de mes coéquipiers parce qu'ils sont les meilleurs et qu'ils essaient de m'aider chaque jour", a ajouté l'Espagnol. Ansu Fati a marqué huit buts toutes compétitions confondues la saison dernière alors qu'il faisait irruption sur la scène professionnelle après avoir gravi les échelons chez les jeunes du Barça.

Ronald Koeman semble prêt à faire davantage confiance à Ansu Fati après lui avoir donné une place dans le onze départ dimanche et a révélé qu'il n'était pas satisfait de la dernière performance du jeune : "Je l'avais critiqué contre Elche, mais aujourd'hui je lui ai dit qu'il avait fait un excellent match, il était très direct et nous avons tiré le meilleur parti de sa qualité", a déclaré Koeman. "C’est un jeune joueur qui doit chercher à performer de manière constante et il a montré qu’il avait un bel avenir et je suis si heureux après son match d’aujourd’hui".

Le affrontera ensuite le en jeudi alors que les coéquipiers de Iago Aspas sont invaincus lors de leurs trois premiers matchs de championnat cette saison. Ronald Koeman a remporté ses quatre matchs depuis sa nomination comme entraîneur au Camp Nou, le club remportant des victoires dans plusieurs matches amicaux avant de battre Elche lors du trophée Joan Gamper.