FC Barcelone-Villarreal (4-0) – Fati et Messi lancent l'ère Koeman

Le Barça a écrabouillé Villarreal 4-0 pour la première officielle de Koeman à la tête du club.

Ce n'est certes que le premier match du Barça dans cette mais quelle démonstration et quel message envoyé à la concurrence. Les Blaugranas n'ont fait qu'une bouchée du d'Emery (décidemment maudit face au club catalan depuis la Remontada) en s'imposant 4-0. Ronald Koeman qui dirigeait son premier match officiel à la tête du Barça ne pouvait rêver de meilleurs débuts.

Fati signe un doublé en 19 minutes

Le détonateur dans cette rencontre a été Ansu Fati. Du haut de ses 17 ans, il ouvert le score à la 15e minute après une superbe passe en retrait dans la surface de Jordi Alba. Quatre minutes plus tard, il trompait de nouveau Ansejo, le portier de Villarreal, après avoir été superbement lancé par Coutinho.

A la 34e minute, Ansu Fati, enclenchait le turbo et était déstabilisé dans la surface par Gaspar. Penalty ! Lionel Messi se chargeait de transformer la sentence pour porter le score à 3-0 (35e).

On retrouvait ensuite la Pulga juste avant la pause : son centre à destination de Sergi Busquets était détourné dans ses propres filets par Pau Torres (4-0, 45e).

Dembélé de retour, première pour Pjanic, Trincão et Pedri

En deuxième période, le Barça ne parvenait pas à alourdir le score et Koeman en profitait pour effectuer une revue d'effectif. A la 69e minute, Ousmane Dembélé remplaçait Fati et faisait son retour sur les terrains pour la première fois depuis le 27 novembre 2019 et un match de face à Dortmund.

Koeman permettait également à trois recrues estivales du Barça de jouer pour la première fois une rencontre officielle : Pedri, entré en jeu à la 69e à la place de Coutinho ; Trincão (remplaçant Griezmann à la 78e) et enfin Pjanic (qui remplaçait Busquets à la 78e).