Facundo Pellistri file entre les doigts de l’OL et rejoint Manchester United

Il y a un peu plus d’une semaine, Jean-Michel Aulas faisait part de son optimisme quant à une arrivée imminente de Facundo Pellistri à l’Olympique Lyonnais.

Seulement, le président lyonnais avait mis en garde, assurant que tant que le joueur n’était pas entre Rhône et Saône, tout pouvait se passer avec les clubs sud-américains. Aulas avait vu juste puisque Pellistri n’a pas rejoint l’OL et s’est engagé avec .

Malgré son envie de rejoindre la , la jeune pépite uruguayenne de 18 ans a d’abord vu Penarol vouloir le garder jusqu’à décembre avant de l'autoriser à partir vers l'Europe. Une demande refusée par l’OL qui a donc poussé Pellistri vers l’ avec un contrat de cinq ans à la clé.

"Rejoindre un club avec l’histoire de Manchester United est un rêve devenu réalité. J’ai beaucoup appris à Penarol et je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour moi."

Bizarrement, aucune mention d’une arrivée en décembre dans le communiqué mancunien. De quoi pousser l’OL à avoir encore plus de regrets ?

🇺🇾 Another Uruguayan arrives at Old Trafford...



✍️ Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri!