Face à la Juventus, l’OL visera un vrai exploit

L’Olympique Lyonnais va tenter de s’offrir le scalp de la Juve. Aucun club français n’est jusque-là parvenu à le faire dans un match couperet de C1.

Ce mercredi soir, dans son fief du Parc OL, l’Olympique Lyonnais cherchera à prendre le dessus sur la de Turin en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Les Gones ne partent pas favoris de ce match, et c’est peu dire qu’un succès contre les Bianconeri relèverait de l’exploit. Pour le club rhodanien, mais aussi pour tout le football français.

Un quasi sans-faute pour la Juve face aux clubs français

Dans l’histoire des coupes européennes, aucun représentant de la n’a jusqu’ici réussir à éliminer la Vieille Dame dans une double confrontation en Coupe d’Europe. Pourtant, il y a eu de nombreux précédents depuis 1972 et une opposition entre la Juve et l’OM. Onze pour être exact, et les Piémontais en sont toujours sortis vainqueurs. Il y a bien eu trois victoires (de , de et de au 20e sicèle) mais ils n'ont pas empêché les Italiens de passer sur l'ensemble des deux matches.

La seule équipe qui est parvenue à dominer les Bianconeri (2-0), tout en évitant la défaite dans le Piémont c’est Bordeaux lors de l’exercice 2009/2010 de la C1. Mais, c’était à l’occasion de la phase des poules. Sinon, il n’y a donc eu que des éliminations, et parfois très frustrantes comme ce fut le cas pour l’AS Monaco en 2014/15.

L’OL fait lui-même partie des victimes préférées des géants turinois. L’équipe rhodanienne s’est mesurée à deux reprises à la Juventus, une fois en C1 et l’autre fois en C3, pour un bilan global très négatif (1 nul et 3 défaites).

Des chiffres alarmants et qui ne sont pas spécialement rassurants avant la confrontation du jour. Mais, il y a un début à tout et les protégés de Garcia auraient tort de ne pas croire en leurs chances. L’OL n’a-t-il pas été le premier club français à se défaire du grand Real au même stade de la compétition en 2010 ?