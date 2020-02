OL-Juventus - Rudi Garcia : "Pas de plan anti-Ronaldo"

À la veille de recevoir la Juventus au Groupama Stadium, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a analysé les forces en présence.

L’Olympique Lyonnais se retrouve face à son destin européen. Après une phase de poules poussive, les Gones recevront la mercredi soir au Groupama Stadium, dans le cadre des huitièmes de finale aller. Une affiche pour laquelle les Italiens semblent évidemment favoris, mais les Lyonnais veulent croire en leurs chances, à commencer par l’entraîneur Rudi Garcia.

"On a très envie de faire quelque chose. On a une semaine assez incroyable qui arrive. Nos joueurs sont très motivés et vont se transcender. On va essayer de poser des problèmes à cette équipe. On aura besoin du 12ème homme à domicile. La Juve est évidemment favorite, mais on veut déjouer les pronostics", a déclaré l’ancien coach de l’OM en conférence de presse, ce mardi.

Les Lyonnais seront-ils à la hauteur ?

Garcia ne veut pas s’avouer vaincu d’avance. Mais contrairement aux équipes de , la Juventus peut faire venir le danger de partout. Il y a bien évidemment Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Juan Cuadrado, Miralem Pjanic, Douglas Costa ou encore des latéraux en feu, et il y a surtout l’inévitable Cristiano Ronaldo…

"La Juve est une équipe très complète avec de très bons joueurs. Après, bien sûr, il y a Ronaldo. C’est un formidable professionnel. Il travaille beaucoup avant et après les séances d’entraînement. Et pourtant, on n’a pas de plan anti-Ronaldo. Les problèmes qu’ils nous poseront ou qu’il nous posera, il faudra les résoudre collectivement", a promis Garcia. Ses joueurs seront-ils à la hauteur ?