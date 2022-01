FA Cup : Victoire étriquée de Manchester United

Alors qu’ils restaient sur un revers en championnat, les Red Devils n’ont pas manqué à leur tâche à l’occasion de leur premier match de Coupe. Les hommes de Ralf Rangnick ont battu Aston Villa à domicile grâce à un but de l’Ecossais Scott McTominay.

Manchester assure le strict minimum

Le milieu de terrain a fait la différence dès la 8e minute de jeu en reprenant avec succès un service de Fred. Cette unique réalisation a été suffisante au bonheur des Mancuniens.

Evoluant sans Cristiano Ronaldo, laissé au repos par son coach, MU aurait cependant été bien inspiré de se mettre à l’abri. Offensivement, l’équipe a cependant manqué de mordant, ne se créant que très peu d’occasions franches.

Mason Greenwood avait été le seul à inquiéter Emiliano Martinez sur des frappes cadrées (74e et 93e). Des essais non convertis mais qu’il n’aura cependant pas à ressasser. En revanche, les Villans, eux, auront à regretter les tentatives qu’ils n’ont pas pu exploiter.

Le plus malheureux aura été Ollie Watkins. L’attaquant des visiteurs a touché la transversale sur une reprise de près (30e). Il a aussi vu l’une de ses réalisations refusée pour cause de hors-jeu (60e). Danny Ings (52e) a aussi été malheureux, avec un but invalidé suite à un recours à la VAR.

Gerrard a passé une mauvaise soirée

Devant son banc, Steven Gerrard semblait désabusé face à autant de décisions favorables. Lui qui espérait s’offrir une victoire à Old Trafford face à ceux qui le conspuaient jadis et qui ont continué à le faire aujourd’hui. Ça ne sera pas pour cette fois.

Au prochain tour de cette compétition, Manchester United va se mesurer à Middlesbrough. Ralf Rangnick va tenter d’ici là de faire progresser sa formation, car ce qu’elle a proposé en terme de contenu était clairement insuffisant.