Explications : Pourquoi l'Argentine n'a pas remplacé le Brésil en tête du classement de la FIFA après le sacre à la Coupe du monde ?

L'Argentine a peut-être remporté la Coupe du monde à Qatar 2022, mais elle reste bloquée derrière son rival brésilien au classement FIFA.

Depuis quelques années déjà, le classement FIFA classant les meilleures nations de la planète ne fait pas l'unanimité. Et pour cause, la Belgique a longtemps squatté la première place de ce classement alors que les Diables Rouges n'ont jamais remporté de trophée, ni la Coupe du monde, ni l'Euro et n'ont pas fait mieux qu'une place dans le dernier carré dans ces deux compétitions. Le cas de la Belgique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres illustrant les incompréhensions que soulève ce classement FIFA.

Comment est constitué le classement FIFA ?

Et ce n'est pas le dernier classement publié par la FIFA qui va réconcilier les supporters et ce système de classement. Lionel Messi a permis à l'Albiceleste de remporter sa première couronne mondiale depuis 1986 et de décrocher la récompense suprême du football. L'équipe de Lionel Scaloni s'est imposée aux tirs au but au terme d'une finale épique contre la France.

Ce succès a suffi à hisser la nation sud-américaine à la deuxième place du classement mondial, mais c'est le Brésil qui conserve la première place malgré sa défaite en quart de finale contre la Croatie lors du tournoi ayant eu lieu au Moyen-Orient. La question que tout le monde se pose désormais est pourquoi le Brésil est encore devant l'Argentine ?

Pourquoi le Brésil est en tête du classement FIFA ?

En 2021, la FIFA a révélé qu'une nouvelle série d'algorithmes serait utilisée pour déterminer les classements mondiaux. La méthode Elo consiste à collecter des points lors de chaque match associé à une compétition reconnue par la FIFA, plutôt que d'établir une moyenne à partir d'une série de rencontres. On accorde désormais moins d'importance aux matches amicaux, les rencontres en tournoi étant considérées - à juste titre - comme plus importantes.

Les règles de la FIFA stipulent également que les victoires en 90 minutes méritent un plus grand nombre de points que celles qui nécessitent des prolongations et des tirs au but - l'Argentine a remporté deux matches tirs au but sur la route de son sacre au Qatar. L'Argentine a également subi une défaite inattendue face à l'Arabie saoudite lors de son premier match, ce qui lui a coûté 39 points.

Explication du système de points de la FIFA

Le Brésil, quant à lui, a remporté trois matches et en a perdu deux lors de la Coupe du monde, tout en disposant d'une avance confortable sur ses voisins géographiques avant le début du dernier événement phare de la FIFA. Les Brésiliens auraient pu perdre la première place si l'Argentine avait remporté ses deux matchs aux tirs au but dans le temps réglementaire, mais cela n'a pas été le cas et aucun point supplémentaire n'est accordé pour les compétitions gagnées - ce qui a également joué contre une équipe qui a remporté la Coupe du monde, la Copa América et la Finalissima au cours des 18 derniers mois.

Le reste du top 10 de la FIFA est composé de la France, championne du monde 2018, de la Belgique, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la Croatie, de l'Italie, champions d'Europe en titre mais absent de la Coupe du monde au Qatar, du Portugal et de l'Espagne.