Exclusive Goal - Luis Ferrer : "Mbappé rêve du Real Madrid mais le PSG lui offrait une place de titulaire"

Luis Ferrer est celui qui a convaincu Mbappé de signer au PSG au lieu du Real. Proche du joueur, il fait également le point sur l'avenir du Français.

Blaise Matuidi, Giovani Lo Celso ou encore Kylian Mbappé. A son tableau de chasse, Luis Ferrer a du beau monde. Ayant ouvert une agence pour sportif depuis quelques mois, l’Argentin était avant tout un recruteur au nez fin. Passé par l’AS Saint-Etienne où il a fait venir Matuidi de Troyes, Ferrer a ensuite pris la direction du PSG en 2009.

Malgré l’arrivée des Qatari, il a conservé sa place, au point de devenir l’un des plus réputés sur la scène mondiale. Ayant quitté ses fonctions durant l’été 2020, Luis Ferrer a désormais le recul nécessaire pour livrer un regard objectif sur ses meilleurs coups dans la capitale. Avec un nom qui revient sans cesse : celui de Kylian Mbappé.

"Mon plus beau transfert ? Je suis obligé de vous dire Kylian Mbappé car ce n'était pas seulement de l'argent, nous avons fait un autre travail totalement différent, a-t-il concédé en exclusivité à Goal . C'était du temps, des mois et des mois. Il a fait une campagne incroyable à Monaco et on a vu qu'il était un bijou, on savait que c'était la priorité de Madrid. Je suis fier d'avoir participé à cette opération avec Antero Henrique, mais également avec Unai (Emery) et Nasser (Al Khelaïfi)."

En 2017, le PSG, frustré par la remontada subie contre le Barça, décide d’aligner les millions d’euros pour se renforcer. Après avoir payer la clause libératoire de Neymar (222 millions d’euros), le club parisien se met en tête de recruter l’étoile montante du football français. Problème, le Fair Play Financier rend la manoeuvre difficile, en plus de l’intérêt appuyer du Real Madrid. Il a fallu être malin du côté du PSG pour s’offrir Mbappé.

"Mon idée et mon projet avec Antero était de dire à Mbappé de rester au PSG d'abord, que la Coupe du Monde arrivait, et de lui offrir une place de titulaire que peut-être, comme mentionné, Madrid ne pouvait pas lui promettre, même si je ne peux pas parler en leur nom, poursuit Ferrer pour Goal. Je ne sais pas ce qu'ils lui ont proposé. Nous lui avons promis car nous croyons en ce talent et, lorsque vous êtes convaincu, vous pouvez le promettre."

Après quatre saisons dans la capitale, Mbappé est à la croisée des chemins. Avec encore un an de contrat, le champion du monde 2018 laisse planer le suspense. Prolongera-t-il ? Ou succombera-t-il enfin aux sirènes du Real Madrid ? Proche de la famille Mbappé avec qui il dirige la carrière du Français, Luis Ferrer n’apporte pas de réponse précise. Il faudra patienter encore.

"Nous sommes actuellement dans une période où la famille et le club négocient."

"Tout peut arriver d'ici juin. Il est vrai que les clubs les plus puissants d'Europe l'aiment et que les résultats influencent aussi, c'est pourquoi il tarde. Il faut une réflexion entre les deux parties."