EXCLUSIF - Dele Alli : "Hary Kane sait à quel point il est bon"

Dans des propos exclusifs accordés à Goal, Dele Alli s'est confié sur les critiques dont a fait l'objet son partenaire Harry Kane en début d'Euro.

Dans un entretien accordé à Goal, Dele Alli, le joueur anglais de Tottenham, s'est confié sur ses difficultés traversées la saison dernière. Déterminé à retrouver son meilleur niveau, le milieu de terrain offensif s'est inspiré de Cristiano Ronaldo dans sa volonté de s'améliorer. Faire le dos rond puis faire taire les critiques, voilà l'idée.

"Je pense que tout le monde dans le football idolâtre et respecte la quantité de travail que Ronaldo fait", a d'abord confié l'Anglais, qui a assisté de loin aux difficultés de son coéquipier Harry Kane, sujet à de nombreuses critiques. Lors des trois premiers matches de l'Angleterre, il n'a pas réussi à trouver le filet, mais a ensuite inscrit trois buts en deux matchs contre l'Allemagne et l'Ukraine. Une merveilleuse manière de prouver à ceux qui doutaient qu'il est bien l'un des attaquants les plus redoutables.

"N'importe qui peut dire n'importe quoi"

De loin, Dele Alli a pu apprécier de regarder Harry Kane faire taire les sceptiques. "Harry est un vrai professionnel, et comme moi, il sait avant tout le monde s'il mérite cette critique ou non. Il est tellement concentré pour réaliser ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de surprise qu'il marque. C'est ce qu'il est, car neuf fois sur 10, il transforme son occasion. S’il ne marque pas, cela ne l’affecte pas, car il sait à quel point il est bon et tout le monde sait à quel point il est bon", a assuré le milieu de terrain.

"Les médias sociaux sont formidables parce qu'ils sont si gros et donnent à chacun la possibilité d'avoir une opinion, mais pour des gens comme moi et Harry sous les feux de la rampe, vous apprenez à vous concentrer sur les critiques que vous devez écouter, qui proviennent uniquement de vos entraîneurs, coéquipiers, amis et famille. N'importe qui peut dire n'importe quoi, mais en faire un bruit de fond. Donc pour nous, nous devons avoir cette vision en tunnel et nous concentrer sur ce dont nous avons besoin".