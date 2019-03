EXCLU - Real Madrid : Prise de tête entre Sergio Ramos et ses dirigeants

L'élimination surprise contre l'Ajax continue de secouer le Real Madrid. La tension est palpable entre Florentino Perez et le capitaine des Merengue.

La tension est à son comble du côté du Real Madrid. Après la discussion nourrie entre Florentino Perez et Sergio Ramos dans le vestiaire à l'issue de la déroute contre l'Ajax, les dissensions se sont intensifiées. Le quotidien AS révélait ces dernières heures un échange de reproches entre le président et le capitaine. Une situation que peut confirmer Goal. Au cours de la journée de ce jeudi, le Real s'est montré agacé par l'attitude de l'internatioanl espagnol. Une partie de la direction n'a pas apprécié son comportement au cours d'une soirée cauchemardesque pour le club.

Selon nos informations, la scène se serait produite devant plusieurs témoins, dont des joueurs de l'équipe. Sergio Ramos considère qu'il a toujours défendu le maillot merengue de manière irréprochable, et considère l'attitude du club à son encontre comme injuste. Les prochains jours vont s'avérer décisifs dans le règlement du différend, alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2021 - avec une clause libératoire de 200 millions d'euros, ou s'il s'agit du début d'un véritable conflit au sein de la "Casa Blanca".

Tout a commencé quand l'arbitre allemand Felix Brych a sifflé la mi-temps contre l'Ajax, sous les sifflets du Bernabeu, et que les joueurs du Real ont rejoint les vestiaires. Les hommes de Santiago Solari avaient dilapidé leur avance acquise à l'aller et se retrouvaient proches de l'élimination. Le capitaine, en train d'enregistrer un documentaire sur sa vie alors qu'il était suspendu pour accumulation de cartons, arrête alors l'enregistrement et descend dans le vestiaire. Après la causerie tactique de Solari, il harangue alors ses partenaires en insistant sur l'enjeu du match et la nécessité d'aller de l'avant. Après, il regagne sa place en tribunes pour assister au KO debout encaissé par ses coéquipiers en seconde période.

Immédiatement après le coup de sifflet final, selon nos informations, le président Florentino Perez et une partie de sa direction improvisent une réunion de crise. Touché par le triple échec de ses joueurs en à peine six jours (avant l'Ajax, les Merengue avaient perdu deux Clasicos consécutifs à domicile), Florentino Perez descend dans les vestiaires, comme il a l'habitude de le faire lors des grands matches. Il le fit cependant plus tard qu'à l'accoutumée pour réconforter des joueurs abattus. Avant de discuter à l'écart avec Solari pour lui conseiller de se retirer de ses fonctions. Ce que l'Argentin n'a pas accepté. Toujours selon nos informations, c'est José Mourinho qui devrait remplacer Solari.

Immédiatement après, Florentino Perez a parlé avec Ramos pour lui faire savoir son mécontentement face à la contre-performance sportive et l'image du club renvoyée. Une discussion qui aurait abouti à la brouille entre les deux hommes.