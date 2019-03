INFO GOAL - José Mourinho sera le prochain entraîneur du Real Madrid

Selon nos informations, José Mourinho va faire un retour fracassant au Real Madrid.

Le président Florentino Pérez et José Ángel Sánchez étaient ensemble ce jeudi pendant quatre heures pour finaliser le dossier du prochain coach merengue. Dimanche à Valladolid, il s'agira du dernier match de Santiago Solari en qualité d'entraîneur du Real Madrid. Un Real Madrid qui vient de connaître l'une des périodes les plus indigentes de son histoire avec deux défaites coup sur coup lors des Clasicos face au rival barcelonais et une élimination en forme de cauchemar avec un revers 1-4 à domicile en 8es de finale retour de Ligue des champions face à l'Ajax Amsterdam.

Mourinho plutôt que Zidane

Alors que Zinedine Zidane a été envisagé pour un retour à la maison blanche, Goal peut confirmer que José Mourinho est plus proche que jamais du Real Madrid où il arriverait comme entraîneur jusqu'à la fin de la saison. C’est la conclusion à laquelle sont parvenus Florentino Pérez et José Ángel Sánchez jeudi après-midi après quatre heures de débat.

Le président merengue est ensuite parti en direction du centre WiZink pour assister au match de l'Euroligue entre le Real Madrid (basket) et le club turc de Fenerbahçe. L’autre conclusion à laquelle sont parvenus les deux hommes est que Santiago Solari siégera pour la dernière fois sur le banc blanc ce dimanche au stade José Zorrilla de Valladolid.

L'article continue ci-dessous

Comme l'a indiqué Marca ces derniers jours, le Real Madrid est convaincu qu'il doit agir pour mettre fin à l'effondrement physico-technique et psychologique dont il a été victime la semaine dernière, en particulier avec l'accumulation de blessures qu'il a subies. Sans oublier certains joueurs qui ne jouent pas à leur place sous la direction de Solari.

La solution n’est autre que de changer de direction technique. La 'shortlist' merengue était constituée de Zinedine Zidane, José Mourinho et Joachim Low dont ont été les trois noms ont été avancés à la fameuse réunion.

Les deux premiers nommés sont deux techniciens qui connaissent déjà très bien la Maison Blanche, actuellement sans engagement contractuel à l’égard d’un club, et appréciés par le conseil d’administration du Real Madrid. Par ailleurs, l’entraîneur portugais se montre très réceptif à la possibilité de revenir à Santiago Bernabéu jusqu’à la fin de la saison. Il l'a exprimé publiquement lors de différentes interventions dans les médias au cours des derniers jours, mais également lors de conversations privées avec les dirigeants du Real, selon ce que Goal peut confirmer.