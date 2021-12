EXCLU - Jérôme Boateng : "A Lyon, les gens sont fous de football"

En fin de contrat cet été, Jérôme Boateng a tourné le dos au FC Bayern pour rejoindre l'Olympique lyonnais. Dans une interview accordée à GOAL et SPOX, le champion du monde 2014 dresse un premier bilan et précise qu'il est en paix avec lui-même et avec son temps passé chez le Rekordmeister - même s'il aurait aimé faire ses adieux devant plus de 250 spectateurs à l'Allianz Arena.

En outre, le joueur de 33 ans s'exprime sur de nombreux autres sujets concernant son ancien club, explique la dégringolade sportive avec Lyon, qui a glissé à la douzième place de la Ligue 1, et prend position sur son rêve d'Euro brisé, son voyage pour les adieux de Joachim Löw à Wolfsburg et un éventuel retour sous la direction du nouveau sélectionneur Hansi Flick.

Monsieur Boateng, après dix ans passés au FC Bayern, vous avez rejoint l'Olympique lyonnais cet été. Comment vit-on en France ?

Jerome Boateng : Très bien. Les gens sont aimables et, surtout ici à Lyon, assez fous de football. Ma famille se sent bien aussi, mes enfants aiment aller à l'école - c'est le plus important pour moi.

Quel est votre niveau de français ?

Le français n'est pas la langue la plus facile, mais je prends des cours une à deux fois par semaine, selon le calendrier des matchs, et je dois dire que c'est amusant. C'est d'ailleurs ce que je voulais faire après dix ans à Munich : aller dans un nouveau pays, une nouvelle ville, avec une autre culture et une autre langue, simplement découvrir autre chose.

Vous jouez à Lyon avec le Suisse Xherdan Shaqiri, un bon ami et ancien collègue du Bayern. De plus, il y a un Allemand dans l'équipe, Julian Pollersbeck, et vous pouvez également parler en allemand avec l'entraîneur Peter Bosz. Cela a-t-il facilité votre acclimatation ?

Tout à fait. Je rencontre de temps en temps Xherdan ou Julian pour manger, mais en règle générale, je préfère passer mon temps libre avec ma famille. Ici aussi, on passe beaucoup de temps à l'hôtel, en bus ou en avion : c'est pourquoi j'essaie de profiter de chaque minute de libre avec mes enfants.

Sur le plan sportif, les choses se passent plutôt modestement en ce moment. En Europa League, vous avez remporté avec Lyon vos cinq matches de groupe disputés jusqu'à présent, mais en championnat, l'équipe n'occupe que la 12e place. Quel est le problème ?

Nos performances sont trop fluctuantes. Parfois, nous jouons vraiment bien, mais le match suivant, nous jouons mal. Il faut aussi parfois remporter une victoire sale quand on joue mal, ou au moins prendre un point. Nous n'y parvenons pas actuellement. Notre avant-dernier match contre Reims en est le meilleur exemple : l'adversaire ne s'est pas créé une seule occasion contre nous, mais il a marqué deux fois. Ce sont des cadeaux inutiles. Si en plus on ne concrétise pas ses occasions devant, il ne faut pas s'étonner de ne pas être aussi haut dans le classement que souhaité.

L'Olympique lyonnais en crise : Boateng défend Bosz

L'entraîneur Bosz est déjà fortement critiqué. Quelle impression vous fait-il ?

Une bonne impression. Il ne faut pas non plus oublier qu'il est arrivé il y a quelques mois dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, même s'il parlait déjà très bien le français auparavant. Il faut un peu de temps pour transmettre une nouvelle philosophie à une jeune équipe comme la nôtre. En fait, ça marchait vraiment bien en début de saison, mais ces deux ou trois dernières semaines, nous n'étions pas dans une bonne phase, notamment au niveau du pressing et de l'agressivité. Malgré tout, je pense que le staff technique fait globalement du bon travail. C'est maintenant à nous, les joueurs, de bien travailler et de tout mettre en œuvre pour obtenir des points.

En tant que joueur habitué au succès, vous ne pouvez certainement pas être satisfait de la situation actuelle.

Je ne le suis pas non plus, mais d'un autre côté, c'est une nouvelle expérience pour moi de ne pas jouer au sommet. On en tire des leçons. Dans l'ensemble, je suis heureux d'avoir pris la décision de signer à Lyon. Et puis la saison est encore longue et la ligue est très équilibrée derrière Paris. Mon état d'esprit est le suivant : si je participe à une compétition, je veux la gagner. Bien sûr, en Ligue 1, ce n'est plus possible cette saison, mais en Europa League, nous sommes en bonne forme. Si nous continuons à être performants lors de la phase à élimination directe, j'ai bon espoir d'aller loin. Je veux continuer à gagner des titres. Et en Ligue 1, notre objectif reste de terminer la saison à une place qui nous permettrait de nous qualifier à nouveau pour les affaires internationales.

Comment percevez-vous la Ligue 1 par rapport à la Bundesliga ?

Le jeu ici est en tout cas nettement plus physique, en revanche les équipes en Allemagne sont mieux orientées tactiquement et ont aussi un niveau technique plus élevé. La ligue évolue et le PSG lui donne un certain éclat, même s'il y a encore quelques autres équipes fortes avec parfois de très bons joueurs individuels. Après dix ans de Bundesliga, j'ai du plaisir à jouer dans de nouveaux stades et à me mesurer à de nouveaux adversaires.

Boateng : "De telles personnes ne doivent pas entrer dans le stade".

Récemment, l'Olympique de Marseille s'est rendu à Lyon. Cette rencontre a tourné au scandale à cause d'un jet de bouteille d'un supporter lyonnais en direction de Dimitri Payet. Comment avez-vous vécu cette soirée ?

C'était amer, surtout pour tous les autres supporters présents dans le stade, qui s'étaient comportés de manière irréprochable et se réjouissaient simplement du match. Le stade était plein à craquer. Je trouve vraiment dommage que tant de personnes doivent finalement rentrer chez elles à cause d'une seule personne. De telles personnes n'ont pas le droit d'entrer dans un stade, elles gâchent malheureusement tout.

Ces derniers jours, l'attribution du Ballon d'Or à Lionel Messi a été un sujet de discussion brûlant, et pas seulement en France. Avez-vous souffert avec votre ancien coéquipier du Bayern, Robert Lewandowski ?

C'est dommage pour Lewy, car il l'aurait de toute façon mérité. Cela me rappelle 2013, lorsque Franck (Ribéry) n'avait pas non plus reçu le prix. Je suis vraiment désolé pour Lewy. Que peut-il faire de plus ? Se mettre sur la tête et marquer un but depuis la ligne médiane ? S'il ne s'agit que de désigner le meilleur joueur du monde, en termes de talent et de qualité, c'est bien sûr soit Messi, soit Cristiano Ronaldo. Mais si l'on se base sur les titres et les statistiques, je pense que l'évaluation doit être différente.

Vous connaissez Lewandowski depuis de nombreuses années. Comment gère-t-il de tels revers personnels ?

Il n'en sera pas bouleversé, mais cela a certainement été une grande déception pour lui aussi. Mais tel que j'ai appris à le connaître, cela ne fera que le motiver davantage. Il va continuer à attaquer, j'en suis sûr. Rien que ses statistiques depuis le début de la saison sont incroyables.

Boateng : un match d'adieu au Bayern serait "magnifique

Vous avez fait vos adieux au FC Bayern il y a un peu plus de six mois. Qu'est-ce qui vous manque le plus ?

Mes coéquipiers, mais aussi les gens qui m'entourent, des cuisiniers aux physios. En outre, en privé, je me suis fait beaucoup d'amis à Munich, qui me manquent. Et les fans du FC Bayern, qui m'ont toujours soutenu, me manquent.

À quel point regrettez-vous d'avoir pu faire vos adieux devant seulement 250 fans à l'Allianz Arena ?

J'avais imaginé mes adieux autrement, bien sûr. Ce n'était pas seulement dommage pour moi, mais aussi pour David (Alaba ; ndlr), Javi (Martinez) et Hansi (Flick). Après toutes ces années et tous ces succès, on souhaiterait que l'arène soit pleine à craquer pour votre départ.

Les dirigeants du Bayern ne vous ont pas fait miroiter un match d'adieu comme Bastian Schweinsteiger ?

Nous n'en avons pas parlé. Je ne sais pas si une telle chose sera à nouveau possible un jour. Bien sûr, ce serait bien.

Après quelques mois de recul, êtes-vous en paix avec vous-même et votre période bavaroise ?

Oui, j'aime beaucoup repenser aux bons moments, à tous les succès et les titres. Bien sûr, certaines choses ne se sont pas très bien passées, mais c'est normal sur une période aussi longue. En fin de compte, j'ai eu une période incroyablement réussie au FC Bayern, je me suis toujours imposé en dix ans et j'ai apporté ma contribution à ces succès. En ce sens, je peux vraiment être satisfait et ne pas me plaindre.

Regardez-vous encore les matchs du Bayern ?

Bien sûr, je suis toujours un grand fan du Bayern et je regarde, si possible, tous les matchs. La saison se déroule bien jusqu'à présent, à l'exception de l'élimination en coupe. On voit aussi l'empreinte du nouvel entraîneur. Ils continuent à jouer un football attractif et c'est un plaisir de les regarder. Mais au FC Bayern, l'objectif final est de remporter le plus de titres possible. Le championnat, la coupe - c'est évident. Mais aussi la Ligue des champions. Je suis curieux de voir comment se déroulera la saison et comment l'équipe se comportera lors de la phase à élimination directe.

Leroy Sane est devenu incontournable. Comment évaluez-vous son évolution sous Julian Nagelsmann ?

Je suis très heureux pour Leroy que les choses se passent si bien pour lui. C'est un type super et il est important pour lui de se sentir à l'aise et d'avoir cette décontraction. Cela lui a peut-être un peu manqué lors de sa première saison, où il était un peu tendu. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il revenait d'une longue blessure.

Dans quelle mesure sa forme ascendante est-elle liée à son changement de position ? Alors qu'il était encore collé à l'aile droite lors de sa première saison, il est désormais davantage utilisé dans les demi-espaces sous la direction de Nagelsmann.

Je ne pense pas que cela fasse une si grande différence. Il a aussi montré de bonnes performances sur l'aile droite, tout comme sur l'aile gauche et maintenant dans les demi-espaces. Il peut jouer à de nombreuses positions. Encore une fois : de mon point de vue, il lui a seulement manqué cette décontraction. Il fallait qu'il arrive à ses fins, et c'est maintenant chose faite. Leroy va encore apporter beaucoup de joie au FC Bayern. J'espère que cela continuera ainsi pour lui et qu'il continuera à s'améliorer. Il en a le potentiel.

Peu de champions du monde pour les adieux de Löw : Boateng "surpris

Un autre sujet qui a récemment fait des vagues est celui des adieux de Joachim Löw avant le match international contre le Liechtenstein à Wolfsburg. Vous étiez l'un des rares champions du monde à être sur place - mais pas à l'heure. On dit que vous êtes resté dans les embouteillages.

J'ai passé deux heures dans l'avion à Lyon, mais je n'ai malheureusement pas pu en sortir. Du coup, je ne suis malheureusement arrivé au stade que 15 minutes après le coup d'envoi. Mais il était important pour moi de voir Jogi. Je voulais lui montrer par ma visite que je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Nous sommes devenus champions du monde, nous avons joué de nombreux tournois fantastiques sous sa direction. Ce sont des souvenirs qui resteront à jamais. C'est pourquoi il était important pour moi de me rendre à Wolfsburg. Retard ou pas. Un tel entraîneur le mérite vraiment.

Certains de vos coéquipiers de l'époque n'ont pas jugé nécessaire de faire le déplacement jusqu'à Wolfsburg. Quelle est votre position à ce sujet ?

Dans l'ensemble, on aurait peut-être pu trouver un cadre plus agréable. Pour être honnête, j'ai été moi-même surpris que si peu de mes coéquipiers de l'époque soient présents. En tout cas, pour moi, il était clair que je ne voulais pas manquer ça. C'était un plaisir de retrouver d'anciens coéquipiers et de parler du bon vieux temps.

Il est curieux que ce soit vous qui ayez pris ce chemin - vous qui, contrairement à Thomas Müller et Mats Hummels, n'avez pas eu de deuxième chance de la part de Löw après avoir été écarté.

Je ne suis pas rancunier. Dans le football, il arrive malheureusement que des décisions soient prises et qu'il soit difficile de les comprendre. Mais il faut faire avec. J'ai beaucoup de respect pour Jogi Löw et sa performance en tant que sélectionneur.

Boateng sur son absence à l'Euro : "Je ne l'ai pas compris moi-même".

Malgré tout, cela a dû être dur pour vous lorsque Löw a annoncé la sélection pour l'Euro et que votre nom manquait.

Je ne l'ai pas compris moi-même et je trouve que j'aurais absolument mérité une nomination après ma saison avec le FC Bayern. Je pense que certains ont eu le même avis. C'est dommage, mais je ne peux rien y faire.

Après la nomination de Löw, Flick a également déclaré qu'il ne comprenait pas la décision prise à votre encontre. Maintenant, Flick est entraîneur national. Quelle est la concertation avec lui ? Un retour est-il possible ?

Nous avons parlé ensemble. L'important pour moi est d'abord de réaliser de bonnes performances pour Lyon. Il ne faut pas oublier que je n'ai pas eu de préparation et que je n'ai pas pu jouer tous les matchs de 90 minutes en début de saison. Maintenant, je vais bien, je suis en forme. Bien sûr, il faut aussi que je réussisse avec mon équipe, et ce n'est pas forcément le cas actuellement. Dans ces discussions, je me concentre sur ce que je peux influencer moi-même sur le plan sportif, tout le reste viendra ensuite de lui-même, si cela doit être le cas.

Quel défenseur central se distinguerait le plus dans l'équipe actuelle de la DFB ?

Toni Rüdiger. Nous sommes de bons amis et nous parlons souvent. Je suis très heureux pour lui qu'il se soit si bien développé à Chelsea. Quand on se rappelle où il était il y a un an. Tantôt sur le banc, tantôt dans les tribunes... et maintenant, il est absolument titulaire et joue à un niveau de classe mondiale parce qu'il a cru en lui et qu'il est resté patient. Pour moi, il est actuellement le meilleur défenseur allemand - et définitivement dans le top 5 à son poste en Europe.

C'est pourquoi Rüdiger est également très apprécié par de nombreux clubs de haut niveau. Son contrat avec Chelsea expire l'été prochain. Que lui conseillez-vous ?

Je n'ai pas de conseil à lui donner, il est assez grand et saura ce qui est le mieux pour lui. Je lui souhaite d'avoir les idées claires lorsqu'il prendra sa décision, mais il l'aura.

Une charnière Rüdiger-Boateng ne semble pas une mauvaise idée. Un retour en sélection allemande et une dernière participation à la Coupe du monde vous permettraient-ils de réaliser un autre rêve ?

L'article continue ci-dessous

Jouer pour son pays lors d'une Coupe du monde est la plus grande chose pour tout footballeur. Pour moi, ce serait bien de porter encore une fois l'aigle sur la poitrine. Mais une sélection pour la Coupe du monde n'est pas un concert de souhaits. J'ai déjà gagné une Coupe du monde et je suis fier de ce que j'ai accompli avec l'équipe nationale. Ces dernières années, la DFB a d'ailleurs délibérément choisi de miser sur des joueurs plus jeunes. C'est tout à fait normal et cela ne me pose aucun problème. J'ai aussi été plus jeune et j'ai dû m'imposer face à des joueurs plus âgés. C'est le cours des choses. Je suis heureux quand l'équipe nationale réussit, c'est le plus important, et Hansi est sans aucun doute le meilleur entraîneur pour cela. Mais s'il devait m'appeler et me donner une chance, je serais bien sûr très heureux.

Comment voyez-vous votre avenir au niveau du club ? Votre contrat avec l'Olympique lyonnais court jusqu'en 2023, par le passé, il y a eu des spéculations sur un départ aux États-Unis.

Je vis dans le présent. Je veux aider le club à atteindre les objectifs communs. Je me concentre maintenant entièrement sur Lyon.