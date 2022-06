EXCLU GOAL - Wagner Ribeiro : "Neymar veut rester et rêve de remporter la C1 avec le PSG"

Le célèbre agent brésilien analyse pour Goal l'actualité du football mondial : Qatar 2022, Mbappé, Neymar...

Wagner Ribeiro est depuis de nombreuses années l'un des agents les plus importants et les plus médiatiques du football européen. Il a travaillé, entre autres, avec Robinho et Neymar alors qu'ils n'étaient que des adolescents. Aujourd'hui, loin des gros titres et des projecteurs, il continue de travailler dans son entreprise, WR Marketing, pour aider de jeunes joueurs brésiliens prometteurs à faire le saut vers le football professionnel. Cependant, il suit de près l'actualité et, dans un entretien avec Goal, il explique comment il voit le football brésilien et parle des joueurs à la mode, comme Vinicius Junior, Mbappé et Neymar lui-même.

"Vinicius ne m'a pas surpris"

Vous avez été très populaire dans les médias ici en Espagne et en Europe pendant quelques années, mais récemment vous êtes moins dans les journaux. Travaillez-vous toujours en tant qu'agent ? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez ?

Nous sommes toujours liés au monde du football. Dans notre agence, nous travaillons avec de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel afin qu'ils puissent réaliser leur rêve de devenir des joueurs professionnels à un moment donné.

Comment voyez-vous la situation actuelle du football brésilien ?

Nous sommes prêts pour la Coupe du monde au Qatar. Je suis sûr que nous allons gagner le titre, car nous avons les meilleurs joueurs, même si Tite est faible et n'a pas de stratégie de jeu.

Quelles équipes sont, selon vous, les favorites pour le Qatar ?

Brésil, Argentine, France, Allemagne et Espagne.

Avez-vous été surpris par l'évolution de Vinicius cette saison ?

Vinicius ne m'a pas surpris. Il a simplement mûri. Il est heureux au Real Madrid et joue sans pression, montrant toute la qualité qu'il a et faisant beaucoup de "fantaisies" avec le ballon.

Pensez-vous que ça se passera bien s'il prolonge son contrat avec le Real Madrid ?

Bien sûr que ça va bien se passer. Renouveler avec le Real Madrid est une bonne chose pour lui car c'est un club qui a toujours eu confiance en son football. Florentino Perez mérite beaucoup de considération car il lui a fait confiance dès le premier instant.

"Si j'étais l'agent de Mbappé, je lui aurais conseillé d'aller au Real Madrid"

Sera-t-il la star du Brésil lors de la prochaine Coupe du monde ?

Je pense qu'il peut être l'une des stars de la Canarinha. Je pense que Vinicius, ainsi que Neymar, Antony et Paqueta seront les stars du Brésil lors de la Coupe du monde au Qatar.

Un autre joueur qui a été important est Rodrygo, que pensez-vous de lui ?

J'ai toujours aimé Rodrygo, c'est un jeune joueur avec beaucoup de "structure émotionnelle", très mature pour son âge. Il a une grande carrière devant lui s'il continue comme ça.

Que pensez-vous de ce qui s'est passé avec Mbappé ?

Vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé car seuls ceux qui l'ont vécu de l'intérieur le savent. Ce que je pense, c'est que si j'étais l'agent de Mbappé, je lui aurais dit d'aller au Real Madrid, où il serait certainement très heureux.

"Neymar ne partira pas avant d'avoir atteint son objectif"

L'un des coéquipiers de Mbappé est Neymar, que vous connaissez bien. Pensez-vous que son temps au PSG est terminé, et serait-il bon pour lui de changer d'équipe ?

Neymar a un rêve : remporter la Ligue des champions avec le PSG. Malgré toutes les rumeurs concernant un éventuel départ, il est très motivé et ne s'arrêtera pas avant d'avoir atteint son objectif.

Le projet du PSG lui plaît-il ?

Bien sûr qu'il lui plaît. Chaque année qui passe, Nasser Al Khelaïfi (président du PSG) améliore l'équipe dans tous les domaines. Ils viennent de terminer le centre de formation, qui sera l'un des meilleurs du monde. Et maintenant, il veut avoir les meilleurs joueurs français au PSG.

Qui est le meilleur : Messi, Neymar ou Mbappé ?

Question très difficile. Ils sont différents, avec des rôles différents sur le terrain. Vous ne pouvez pas les comparer.

Vous connaissez aussi bien le FC Barcelone, êtes-vous surpris qu'il soit en si mauvaise posture financière et pensez-vous que Laporta puisse y remédier ?

Le problème du FC Barcelone a commencé avec Sandro Rosell, à cause de sa mauvaise gestion lorsqu'il était président du club. Ils ont jeté beaucoup d'argent par les fenêtres avec des signatures ridicules. Je connais Laporta et je suis sûr qu'il va apporter des jours meilleurs au Barça.

Vous qui maîtrisez le football brésilien, qui pourrait être le "prochain Vinicius" ?

Endrick, pour sûr. C'est un grand joueur et il n'a que 15 ans.

L'article continue ci-dessous

Tu le vois jouer pour Madrid ?

Oui, il a la qualité pour y arriver un jour, mais il est dans le collimateur de nombreux autres clubs européens.