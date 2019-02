EXCLU GOAL - Manchester United, Jesse Lingard : "Face au PSG, on peut le faire"

Dans un entretien à Goal, Jesse Lingard déclare que son équipe de Manchester United a toutes ses chances face au PSG en 8es de finale de la C1.

Dans moins d'une semaine, à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, Manchester United accueille le PSG. Les Red Devils ne partent pas vraiment favoris de cette empoignade. Mais cela n'a aucun impact sur leurs ambitions. Forts de leur bonne dynamique actuelle, les Anglais abordent ce rendez-vous avec confiance et aussi la ferme volonté d'écarter les champions de France de leur chemin.

"On aurait aimé affronter le PSG avec Neymar"

Cette semaine, Jesse Lingard a évoqué cette double confrontation face aux Franciliens dans un entretien à Goal. Pour le milieu offensif anglais, il n'est pas question de faire de complexe contre les hommes de Thomas Tuchel. "Nous voulons gagner et, si nous nous appliquons correctement, nous pouvons faire le travail, a-t-il déclaré. Nous croyons en nous-mêmes. Nous avons gagné beaucoup de matches de suite, nous avons retrouvé notre confiance et nous croyons en nous-mêmes. Nous avons trouvé notre rythme et tout est possible pour nous maintenant."

Lors de ce double duel continental, un joueur brillera par son absence, en la personne de Neymar. Une nouvelle qui devrait logiquement ravir les Mancuniens. Or, curieusement, ce n'est pas le cas. Lingard assure que lui et ses coéquipiers auraient aimé défier la star brésilienne. "Neymar est parmi les meilleurs du monde et vous pouvez apprendre de ces joueurs. On veut toujours affronter les meilleurs joueurs et les meilleures équipes du monde. La Ligue des Champions à domicile, contre le PSG, vous ne pouvez pas rêver plus grand que cela. Ils ont quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Leur équipe se porte bien pour le moment. Nous voulons profiter de cette occasion et affronter les meilleures équipes et les meilleurs joueurs".

Neymar ne sera pas présent à Old Traford. En revanche, Paris se présentera avec son étoile française, Kylian Mbappé. Etant lui-même un jeune espoir du football mondial, Lingard a avoué avoir un faible pour le natif de Bondy. "Mbappe est un très bon footballeur. Il a parcouru un long chemin pour arriver là où il est maintenant. Il est encore si jeune et ça fait vraiment peur (quand on pense à ce qu'il peut encore faire, ndlr)".

"Solskjaer sait comment gagner la Ligue des Champions"

Au sein de son attaque, Manchester United n'a peut-être pas des vedettes de la trempe de Neymar ou de Mbappé. Mais, l'équipe anglaise a aussi des atouts à faire valoir, comme l'excellent Marcus Rashford. Ce dernier est irrésistible en ce moment et Lingard est très content de pouvoir évoluer à ses côtés : "il est très jeune et ce qu'il réussit déjà c'est très bien, le monde est à ses pieds. C’est un gars humble. Il garde toujours les pieds sur terre. Il aime son football et joue avec le sourire, ce qui est également important. Sa forme est excellente en ce moment ; il profite de chaque occasion et en tient compte. Il est toujours en train d'aider l'équipe. Il travaille dur pour l'équipe, et c'est très important pour nous. C'est par lui que commence le pressing".

Enfin, Lingard s'est aussi exprimé à propos de son nouveau coach, Ole Gunnar Solskjaer. Même s'il était très jeune en 1999, le milieu anglais sait ce que le Norvégien a accompli comme joueur à MU. Et il espère qu'il connaitra la même réussite en tant qu'entraineur. "Ce moment-là (le titre de 1999), restera inoubliable. Les scènes étaient folles et il faut essayer de reproduire cela. Ce serait énorme. C'était des scènes folles à Manchester. L'une des meilleures scènes que Manchester ait jamais vues. Vous voyez cela et vous grandissez avec le rêve de gagner. Et il est possible que le rêve se réalise si vous y croyez fort. Il (Solskjaer) a été là et a accompli cela. Il comprend ce qui est nécessaire aux joueurs de Man United, de porter ce maillot avec fierté et passion et de le mettre 100% chaque semaine. Il nous a transmis ce message et nous allons faire la même chose". À Paris, on est prévenu.

