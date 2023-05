EXCLU GOAL - Joe Cole : "Pourquoi Jude Bellingham ne resterait-il pas à Dortmund"

Joe Cole a déclaré que Jude Bellingham pourrait avoir intérêt à rester au Borussia Dortmund alors que les clubs se battent pour recruter l'Anglais.

Bellingham a été lié à presque tous les grands clubs, mais compte tenu de son statut à Dortmund, tout transfert ne sera pas bon marché. Liverpool s'est déjà retiré de la course pour le recruter cet été malgré son admiration de longue date, tandis que des clubs comme Barcelone et Chelsea ne sont pas non plus susceptibles de s'intéresser à lui en raison de leur situation financière et de leur effectif.

"Il a tout ce qu'il faut pour être un leader"

S'adressant à GOAL après que Chelsea et Dortmund ont annoncé leur intention de disputer un match amical à Chicago cet été, Cole a déclaré que Jude Bellingham pourrait toujours retarder sa décision d'une année supplémentaire, car il est dans une bonne situation en Allemagne. Riedle a rapidement fait l'éloge du jeune milieu de terrain, affirmant qu'il réussira où qu'il aille, même si, personnellement, il espère le voir à Dortmund pendant très longtemps.

"Il est connecté à tout le monde ! C'est un joueur fantastique", a déclaré Riedle à GOAL. "Il a grandi en deuxième division et Dortmund a eu l'œil pour le repérer. Son jeu est tout simplement incroyable. Il a tout ce qu'il faut pour être un leader dans une équipe. Il n'a que 19 ans ! Je ne sais pas où il va aller, mais il est certain qu'il sera un joueur essentiel pour les dix prochaines années, quelque part ou à Dortmund".

"Il a les clés de la ville de Dortmund"

Joe Cole a rapidement répondu qu'il prendrait Bellingham dans son équipe, avant d'admettre qu'il pense qu'il pourrait être bénéfique pour Bellingham de rester là où il est pour le moment s'il veut attendre une offre de Chelsea ou de Liverpool, par exemple. "Il a les clés de la ville", comme on dit, a commencé Cole. "Il peut faire ce qu'il veut parce que tout le monde le veut. C'est une voix tellement mature. Il a 19 ans, mais le niveau de maturité quand il parle en dehors du terrain, il parle avec assurance".

"C'est l'un de ces joueurs dont on sait qu'on peut le mettre sur le terrain et qu'on obtiendra une performance, donc tous les managers du monde, tous les grands clubs, le voudront. Personnellement, s'il n'y a pas de club où il veut absolument aller, pourquoi ne pas rester à Dortmund une année de plus ? C'est un grand club. Il a la possibilité d'y gagner des trophées. Quand on est footballeur, qu'on joue quelque part, qu'on s'amuse, qu'on gagne des matches et qu'on se débrouille bien, il est parfois préférable de rester", a ajouté Joe Cole.

Il semble que le Real Madrid soit sur le point de finaliser le transfert de Bellingham, les géants espagnols étant prêts à devancer Manchester City dans ce dossier. Bellingham serait intrigué par l'attrait de jouer pour les vainqueurs de la Ligue des champions ainsi que par la possibilité de jouer dans un jeune milieu de terrain construit pour remplacer Toni Kroos et Luka Modric dans les années à venir.

Le titre de champion de Bundesliga étant toujours en jeu, Dortmund s'apprête à affronter Wolfsburg ce week-end. Ils abordent le week-end à la deuxième place de la Bundesliga, à un point du Bayern Munich, qui affrontera le Werder Brême.