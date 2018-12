EXCLU GOAL / DAZN - Oliver Kahn : "Le PSG est favori en C1, et je citerai la Juve et le Barça aussi"

Dans une interview exclusive accordée à Goal et DAZN, l'ancien gardien du Bayern Munich Oliver Kahn a évoqué les chances du PSG en Ligue des champions. Il place le club de la capitale parmi ses favoris et se montre prudent concernant le Bayern, qui sera opposé à Liverpool, leader de Premier League, en huitièmes de finale.

Les chances du PSG en Ligue des champions

"Le PSG est l'équipe qui aurait dû apprendre le plus ces dernières années. Mais pour gagner la Ligue des champions, vous avez besoin de plus qu'une équipe à 1,5 milliard d'euros. Vous devez avoir l'expérience nécessaire pour gagner ce trophée. Les joueurs doivent aussi être au meilleur de leur forme dans les moments importants. On l'a vu avec le Bayern de Pep Guardiola. Ils ont joué un football fantastique, mais en demi-finale, c'était fini. S'ils ont appris ça, le PSG devrait être prêt."

Le PSG, la Juve et le Barça : les favoris d'Oliver Kahn

"Le PSG est favori, avec la Juventus aussi. C'est une équipe très forte en défense avec beaucoup de joueurs capables de vous mettre en difficulté. Et ils ont Ronaldo. Il crée une atmosphère particulière dans ce club. Sa seule présence pousse les autres joueurs à donner le meilleur. Il faut aussi mentionner Barcelone. En revanche, je ne pense pas que le Real Madrid pourra l'emporter encore une fois. S'ils gagnent pour la quatrième fois consécutive, je serais sans voix. [...] Le Bayern a prouvé qu'il était capable de tout en Ligue des champions. Mais ça va dépendre des matches contre Liverpool maintenant."

Bayern-Liverpool : "Parfait pour le Bayern"

"C'est parfait pour le Bayern. C'est ce dont ils ont besoin. Ils veulent défier les meilleurs et ont suffisamment souffert au cours des derniers mois. [...] Le Bayern a les qualités pour s'imposer. Mais Jürgen Klopp a atteint la finale avec Liverpool la saison dernière. Ils ont beaucoup de bons joueurs et ce n'est pas un hasard s'ils sont en tête de la Premier League."

Manuel Neuer ou Alisson, qui est le meilleur gardien ?

"Pour le moment, le meilleur c'est Alisson. Il a montré à la Coupe du monde qu'il était un gardien de classe mondiale. Neuer n'a pas réussi à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure. [...] Je pense que deux choses ont pu briser son rythme : l'élimination prématurée en Coupe du monde et sa blessure. Ce n'est pas facile. On peut se dire : "Si quelque chose m'arrive encore au pied, c'est peut-être aussi pour ma carrière." Ce sont des aspects psychologiques qui rentrent en ligne de compte. Il doit retrouver une confiance parfaite dans son corps et il retrouvera bientôt le niveau qui était le sien."