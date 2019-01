Dates, stades, billets, tirage : tout savoir sur la Copa America 2019

Le plus ancien tournoi de sélections nationales du monde prépare sa 46e édition avec deux invités asiatiques, le Japon et le Qatar.

Un an après le Mondial en Russie, la prochaine compétition officielle pour les sélections sud-américaines sera la Copa America 2019. Un tournoi qui réunit les 10 fédérations du continent et pour l'occasion, deux invités asiatiques : le Japon et le Qatar.

Le Chili, champion en titre de la Copa 2015 et de l'édition du Centenaire, en 2016, disputée aux Etats-Unis, à chaque fois remportée contre l'Argentine, ira au Brésil défendre sa couronne. Un premier grand défi pour Reinaldo Rueda à la tête de la Roja.

Quand c'est ?

La Copa America se disputera un an après le Mondial, du 14 juin au 7 juillet 2019.

La programmation complète de la phase de groupe, par stade :

Belo Horizonte

Estadio Mineiraio - 5 matches

Phase de groupes : 16, 19, 22 et 24 juin

Demi-finale : 2 juillet

Porto Alegre

Arena de Gremio - 5 matches

Phase de groupes : 15,20 et 23 juin

Quart de finale : 27 juin

Demi-finale : 3 juillet

Rio de Janeiro

Estadio Maracaná - 5 matches

Phase de groupes : 16, 18, 24 juin

Quart de finale : 28 juin

Finale : 7 juillet

Salvador

Arena Fonte Nova - 5 matches

Phase de groupes : 15, 18, 21 et 23 juin

Quart de finale : 29 juin

Sao Paulo

Estadio Morumbí - 3 matches

Phase de groupes : 14 (match d'ouverture), 17 et 19 juin

Arena Corinthians - 3 matches

Phase de groupes : 22 juin

Quart de finale : 28 juin

Match pour la 3e place : 6 juillet

Où c'est ?

Cette édition 2019 se déroulera au Brésil, qui devait initialement accueillir le tournoi en 2015, avant d'échanger avec le Chili. Le Brésil avait déjà organisé la Coupe des Confédérations 2013, le Mondial 2014 et les Jeux Olympiques 2016, ce qui lui avait valu de revoir ses plans pour la Copa America.

Il y aura ainsi 6 stades répartis dans 5 villes pour les rencontres du tournoi : Mineiraio à Belo Horizonte, Fonte Nova à Salvador, Beira Rio à Porto Alegre, le Maracaná à Rio de Janeiro, l'Arena Corinthians et l'Estadio Murumbí de Sao Paulo.

Tirage au sort

La CONMEBOL a confirmé que le tirage au sort de la phase de groupes aurait lieu le jeudi 24 janvier à Rio de Janeiro à 20h30 (heure locale).

"Le classement FIFA du 20 décembre sevira de base pour définir les têtes de série. Il sera déterminant pour la répartition des équipes en chapeaux pour le tirage du 24 janvier, au Complexe Culturel Ciudad de las Artes, à Rio. Les têtes de série resteront dans le chapeau 1. Cette décision, prise lors de la réunion du COnseil de la CONMEBOL le 23 novembre à Buenos Aires, vaudra également pour les futures éditions du tournoi. Le classement FIFA devient ainsi le critère de définition des têtes de série et de la répartition des équipes dans les chapeaux", selon la CONMEBOL.

Où se jouera le match d'ouverture ?

Le stade Morumbí, à Sao Paulo, accueillera le match inaugural du tournoi, dans lequel jouera obligatoire le Brésil en tant que pays organisateur. Il a une capacité d'accueil de 67.000 personnes. Il n'avait pas accueilli de match lors du Mondial 2014.

Où se jouera la finale ?

Le Maracaná, stade le plus emblématique du pays, accueillera la confrontation finale. Il avait été rénové pour le Mondial 2014 pour atteindre une capcité de 74.000 spectateurs. Lors du Mondial, il avait acueilli 7 rencontres dont la finale (Allemagne-Argentine). La finale se jouera le dimanche 7 juillet.

Tous les stades

Estadio Mineirão – Belo Horizonte

Capacité approximative: 63.000 spectateurs

Arena do Grêmio – Porto Alegre

Capacité approximative: 56.000 spectateurs

Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro

Capacité approximative: 78.000 spectateurs

Estadio Morumbi – São Paulo

Capacité approximative: 67.000 spectateurs

Arena Corinthians – São Paulo

Capacité approximative: 47.605 spectateurs

Arena Fonte Nova – Salvador

Capacité approximative: 48.000spectateurs

Billets

La vente de billets pour les 26 matches du tournoi a débuté en janvier 2019 via les pages officielles du tournoi (www.copaamerica.com), et de la CONMEBOL (www.conmebol.com).

Sélections participantes

La Confédération sudaméricaine avait planifié une édition à 16 équipes, avant de la réduire à 12, dont 2 invités asiatiques. Les pays qui participeront à cette Copa America :

Argentine

Bolivie

Brésil

Chili

Colombie

Equateur

Paraguay

Pérou

Uruguay

Venezuela

Qatar

Japon

Match d'ouverture

Le comité organisateur a annoncé que la compétition débuterait le vendredi 14 juin, au stade Morumbi de Sao Paulo.