EXCLU - Bojan analyse la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham

Dans une analyse exclusive pour Goal, l'ancien joueur du Barça dissèque la prochaine finale de la Ligue des champions entre Liverpool et Tottenham.

Bojan Krkic, ancien joueur du Barça, a analysé pour Goal la prochaine finale de la entre et . Le milieu de est convaincu qu'il s'agira d'un match spectaculaire entre deux rivaux très offensifs aux qualités assez similaires en termes d'explosivité et de penchant pour l'attaque.

"La finale de la Ligue des champions entre représentants de la mesurera deux rivaux aux caractéristiques très fortes.Pour moi, ce qui fait la particularité de Liverpool, c'est que c'est une équipe qui fonctionne très bien entre les lignes, très compacte, En plus, cette équipe possède beaucoup de variété: son milieu de terrain compte des joueurs assidus et travailleurs, qui offrent de nombreuses alternatives aux joueurs du front offensif, et qui protègent en même temps très bien la défense", analyse ainsi Bojan.

"En plus d'être très compétitif, tactiquement, Liverpool est dirigé par l'un des meilleurs entraîneurs de football aujourd'hui, Jürgen Klopp. Donc, pour moi ce sera un match dans lequel Liverpool va imprimer beaucoup d’intensité, voulant tirer parti des espaces que Tottenham peut générer, notamment en travaillant en équipe, comme le club du Merseyside l’a fait tout au long de la saison et qui a donné de si bons résultats", a ajouté l'ancien milieu du Barça, ne tarissant pas d'éloges pour le coach des Reds.

"L'un des points-clés de Tottenham, de son côté, est le fait que ses joueurs se connaissent très bien depuis deux ou trois ans. Ils n'ont pas apporté de modifications récemment et sont dirigés par le même entraîneur, Mauricio Pochettino. Par conséquent, la notion de jeu en équipe est parfaitement appliquée", estime Bojan.

"Dans le groupe, on retrouve des joueurs de haut niveau et de qualité, comme c'est le cas de Christian Eriksen, qui apporte beaucoup de travail au milieu de terrain, en particulier dans les phases stratégiques et offre plusieurs options. Et devant, il y a l'un des joueurs les plus en forme cette année au niveau européen, de mon point de vue: Son Heung-min", a louangé Bojan, par ailleurs très admiratif devant les Spurs.

"C'est un effectif très travaillé. Pochettino est un technicien avec beaucoup de caractère, donc Tottenham l'applique sur le terrain. C'est pourquoi ils ont éliminé les grands clubs comme ou l' . C'est un club qui causera sûrement des problèmes à Liverpool dans les actions stratégiques. Il s'agira certainement d'un grand spectacle."