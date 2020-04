Everton vise Andrea Belotti

L’entraineur d’Everton, Carlo Ancelotti, ciblerait l’attaquant international Andrea Belotti.

Selon le quotidien italien Tuttosport, Ancelotti aurait demandé à ses responsables des Toffees de faire une offre de 60 millions d'euros pour Belotti.

Le joueur de 26 ans a inscrit 15 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues pour le Toro cette saison, dont six buts lors de ses six matches en , et Ancelotti serait très heureux de l’attirer à Goodison Park.

Malgré l'intérêt de l' , de et de Rome, c'est l'approche d' qui est actuellement la plus attractive pour . Cependant, le club italien hésite encore à se séparer de son buteur vedette.