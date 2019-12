Everton verrouille le très convoité Richarlison

Everton a verrouillé le très convoité Richarlison en lui faisant signer officiellement un nouveau bail.

prépare le derby de le Mersey prévu mercredi contre le leader de qui n'est autre que . En attendant, les Toffees ont décidé de prolonger leur star brésilienne Richarlison.

Ce dernier est très convoité selon la presse anglaise, qui faisait état récemment d'un intéret prononcé de pour l'ailier d'Everton.

Le joueur de 22 ans, recruté pour près de 40 M€ l’été dernier, a officiellement signé un nouveau bail, le liant avec les Toffees jusqu'en juin 2024.

« Je souhaite rester ici pour longtemps. C’est le club qui m’a donné l’opportunité de montrer mon talent. J’étais ici lorsque j’ai été sélectionné avec la sélection du et c’est ici que j’ai inscrit beaucoup de buts en Premier League. Le club me fait confiance et je lui fait confiance », a estimé Richarlison sur le site officiel du club anglais.