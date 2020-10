Everton - Liverpool (2-2), Jürgen Klopp "n'a pas vu le hors-jeu" sur le but refusé à Jordan Henderson

L'entraîneur de Liverpool estime n'avoir pas vu de position de hors-jeu sur l'action qui aurait pu donner la victoire aux Reds dans le derby.

Au moment de quitter Goodison Park, Jürgen Klopp et ses joueurs peuvent regretter les différentes interventions du VAR et les décisons de Monsieur Olliver. Obligés de partager les points avec dans le derby de la Mersey, les Reds ont cru obtenir la victoire sur un but de Jordan Henderson dans le temps additionnel du match. Après visionnage de la vidéo, le but a été annulé pour une position illicite de Sadio Mané au départ de l'action.

Une histoire de quelques millimètres qui aurait pu mettre Klopp rouge de colère. Finalement, l'entraîneur de a préféré contenir ses mots même s'il ne comprend pas la décision prise.

"Pour le but d'Henderson, je n'ai pas vu de hors-jeu. Mais si l'arbitre en a décidé ainsi...", a-t-il déclaré sur BT Sports après la rencontre.

Plus d'équipes

Préférant garder son calme, l'Allemand peut nourrir de gros regrets surtout après avoir perdu Virgil van Dijk sur blessure en début de match. Suite à une sortie kamikaze de Jordan Pickford, le défenseur néerlandais a été obligé de quitter ses partenaires et on peut craindre une grosse blessure au genou. Malgré cette sortie, le gardien d'Everton n'a pas été sanctionné, grâce à une position de hors-jeu de Van Dijk sur l'action.

L'article continue ci-dessous

"Je ne l’ai pas revu, mais cela a pris un certain temps, donc évidemment, ce n’était pas un trop gros hors-jeu et Jordan Pickford nous prive de notre joueur pendant le match. Je n'ai pas encore revu Virgil, je ne l'ai vu que brièvement."

En conférence de presse, Jürgen Klopp en a dit un peu plus sur cette action plus que litigieuse.

"Pour moi, c'était un penalty clair et net de ce que j'ai vu et puis évidemment nous avons vu que le drapeau de l'arbitre de touche indiquait un hors-jeu. Je pensais malgré tout que cela valait la peine de jeter un coup d'œil sur la faute, mais cela ne s'est pas produit. Nous n'avons aucun pouvoir sur le banc, nous restons assis."